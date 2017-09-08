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07:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Всех «оккупантов» земли вычислили в Хабаровске

Детальная съемка города в высоком разрешении проведена впервые.

Ортографический фотоплан Хабаровска, необходимый для ведения строительной и хозяйственной деятельности по абсолютно всем направлениям, составлен в результате полетов дронов и объединения сотен снимков, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в городской администрации.

Никогда прежде такой детальной съемки города не проводилось. При максимальном увеличении в отличном качестве можно разглядеть даже мамочек, гуляющих с колясками во дворах.

 — Прежде съёма города велась в масштабе 1:2000, а в этот раз — 1:500. Теперь у нас в руках ортофотоплан не только самого города, но и его островной части, которой не найти ни в атласах, ни на картах, — сказал начальник отдела геолого-геодезической службы городского департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Аркадий Бурцан.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, на плане видна каждая свежая «заплатка» на асфальте. При выделении ее на мониторе, видна точная до сантиметра площадь проведенных работ. При наложении на любой участок ортофотоплана схемы пролегания инженерных сетей, можно с точностью до метра увидеть, где конкретно пролегают трубы и электрокабели, в каких точках располагаются коллекторы. Заглянув в базу данных, можно установить даже хозяев этих коммуникаций.

 — Недавно мы с этой проблемой столкнулись при реконструкции улицы Донской. Нам дорогу нужно расширять и, по документам, этот участок земли свободный, но по факту — всюду высятся заборы частных домов, хозяева которых незаконно расширили свои владения. На ортофотоплане таких «оккупантов» теперь можно установить, не выходя из-за компьютера, — говорит Аркадий Бурцан. Таким же образом можно контролировать и застройщиков, ведущих работы в городе, или реально оценить угрозы и последствия возможного затопления городских территорий при наводнении. Любой архитектор может сопоставить свой проект с общим архитектурным ансамблем: вставить изображение проектируемого дома в выбранный участок и видеть, как будет там смотреться здание, не чрезмерна ли его высота, как выбрать наиболее выгодный ракурс.

Отметим, что документ будет постоянно актуализироваться на отдельных участках города. Например, новая «космическая» школа на Ореховой сопке, которая сейчас представляет собой большую строительную площадку, запечатлена в плане как недостроенный объект. Когда ее строительство будет закончено, этот участок отснимут вновь и внесут соответствующее действительности изображение в ортофотоплан.

Специалисты из Санкт-Петербурга, создавшие план, сейчас трудятся над завершающей его частью — островами в хабаровской акватории. Для реализации проекта использовались беспилотники российского производства, спутниковая аппаратура, уникальное программное обеспечение отечественной разработки, а для формирования системы координат — возможности «ГЛОНАСС» и «GPS». План обошёлся городу в 12 млн рублей.

Сделанные ранее изображения Хабаровска сохранят для истории. Но увидеть их горожане не смогут, поскольку эта информация имеет стратегическое значение и по закону не может находиться в открытом доступе. Зато смогут ощутить на себе пользу плана.

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