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08:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Света не будет в нескольких районах Астаны в пятницу

Несколько районов столицы останутся на время без электроэнергии в связи с проведением плановых работ.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет прекращена в нескольких районах Астаны до вечера в пятницу, 8 сентября, сообщается на сайте акима Астаны.

По информации ситуационного центра, в связи с необходимостью проведения различных работ с 09.00 до 20.00 свет отключат на улицах Жайылма, Тлендиева, Акбиык, Малыбай, Сулутал, Радлова, Сейдалина, Келешек, Байынколь, Жоламан и 81.

  • С 09.00 до 18.00 — в домах № 10 и 12 по улице Досмухамедулы;
  • С 09.30 до 16.30 — проспект Кенесары, 22, 29;
  • С 09.00 до 18.00 — жилой комплекс «Эдем» (проспект Туран, 19/1);
  • С 10.00 до 13.00 — дом № 10 по проспекту Абылайхана;
  • С 09.00 до 18.00 — улица Орынбор, 12/1, 19 (ж/к «Айсанам»).
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