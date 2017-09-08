Света не будет в нескольких районах Астаны в пятницу

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет прекращена в нескольких районах Астаны до вечера в пятницу, 8 сентября, сообщается на сайте акима Астаны.

По информации ситуационного центра, в связи с необходимостью проведения различных работ с 09.00 до 20.00 свет отключат на улицах Жайылма, Тлендиева, Акбиык, Малыбай, Сулутал, Радлова, Сейдалина, Келешек, Байынколь, Жоламан и 81.