Режим НМУ — уже в 5 южноуральских городах

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности сохраняются в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке, также смог угрожает теперь и Троицку, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такая ситуация, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в Сатке продлится до 11:00, а в остальных городах — до 19:00. Предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Экологи продолжают проводить замеры качества воздуха, в том числе и с помощью мобильной лаборатории.