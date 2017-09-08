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08:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Режим НМУ — уже в 5 южноуральских городах

В пяти муниципалитетах Челябинской области введен особый экорежим.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности сохраняются в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке, также смог угрожает теперь и Троицку, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такая ситуация, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в Сатке продлится до 11:00, а в остальных городах — до 19:00. Предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Экологи продолжают проводить замеры качества воздуха, в том числе и с помощью мобильной лаборатории.

Напомним, накануне массовые жалобы поступили в общественную экологическую приемную также и от жителей Копейска — активисты обратились в правоохранительные органы.

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