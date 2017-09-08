Без воды останутся на несколько часов жители ряда улиц Ростова

Без воды останутся на несколько часов жители ряда улиц донской столицы 12 сентября.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 до 21.00 будет прекращено водоснабжение в 10-м микрорайоне Северного жилмассива, а также в границах: проспект Космонавтов — улица Армянская — проспект Королева — бульвар Комарова.