Без воды останутся на несколько часов жители ряда улиц Ростова
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
Без воды останутся на несколько часов жители ряда улиц донской столицы 12 сентября.
Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 до 21.00 будет прекращено водоснабжение в 10-м микрорайоне Северного жилмассива, а также в границах: проспект Космонавтов — улица Армянская — проспект Королева — бульвар Комарова.
Воду отключат в связи с установкой задвижки на водопроводе на проспекте Королева.
«“Ростовводоканал” приносит извинения жителям за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.