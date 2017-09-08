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08:44 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на выходные — 9 и 10 сентября

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в пятницу, 8 сентября, на территории республики установится малооблачная погода, преимущественно без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.md

Максимальная температура воздуха в республике достигнет +24 +27 С.

На севере республики температура воздуха составит днем +13 +25 С, ночью +10 + 11 С.

В центре республики ожидается от +19 до +21 в дневные часы и +9 +10 С — ночью.

На юге температура поднимется до +27 +29 градусов днем и +14 +15 С в ночные часы.

В субботу и воскресенье будет жарко — до + 29 + 30 С, без осадков, самое время отправиться загорать на бассейны.

Piscină Традиции на 8 сентября.

Как правило, к этому дню заканчивали уборку овса с полей. Последний овсяный сноп с песнями уносили с поля во двор и хранили до нового урожая. В этот же день было принято готовить блюда из толокна.

Современному человеку это слово почти не знакомо, а между тем это мука из зерен овса, которые предварительно пропариваются, высушиваются, обжариваются, очищаются и толкутся.

Толокно отличается от смолотой муки прежде всего лучшим вкусом, большей питательностью, поскольку в нем сохраняются все фракции зерна, в то время как в смолотой, мельничной муке первые, наиболее питательные обдирные фракции часто идут в отходы. Толокно можно употреблять в пищу сырым, без дополнительной тепловой обработки, поэтому в нашей стране именно толокном выкармливали младенцев, оставшихся без матери.

В старину толокно готовили из овса, обжаренного, точнее, выдержанного на протяжении ночи в уже не слишком горячей, но достаточно теплой русской печи. При этом мука, полученная из такого зерна, теряла способность образовывать клейковину, но зато хорошо набухала в воде и быстро загустевала. Толокно, замешанное на охлажденной кипяченой воде, приправленной солью, называлось кулагой, оно было любимым лакомством детворы. Из загустевшего толокна «маленькие скульпторы» быстро лепили совок, рыбок, петушков — и забава, и вкусно, и голод прогоняет. Толокном обычно полдничали, так как между обедом и ужином проходило достаточно много времени (ужинали перед сном).

С этого дня начинали сушить зерно в овинах. Этот сложный процесс вполне мог закончиться пожаром, поэтому в этот день начинали любую работу с добрыми словами, чтобы не рассердить «овинный огонь». А чтобы избежать пожаров в овине, кланялись Адриану и Наталье и угощали их блинами и толокном, отсюда и пошла присказка: «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Одриан — в горшке толокно». День убавляется примерно на три часа, а потому говорили: «Петр и Павел (12 июля) на час день убавил, Илья Пророк (2 августа) — два уволок, а Адриан и Наталья — три уволокли, канальи».

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