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08:23 (мск), источник: Newslab.ru

С острова Татышев убрали туалеты

Новые появятся только в следующем сезоне.

С острова Татышев убрали биотуалеты, которые появились там в начале летнего сезона. Как рассказали в Дирекции спортивно-массовых мероприятий, кабины убрали, чтобы поставить на их месте стационарные туалетные модули.

«На западной части острова планируется установить 2 новых круглогодичных туалета. Они будут оформлены в деревянном стиле, по типу уже установленного туалета на восточной стороне острова», — рассказал руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман.

Новые туалеты будут теплыми, их приспособят для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья, но комнаты матери и ребёнка в них не предполагается. Обустройство новых модулей планируют закончить к началу летнего сезона следующего года. В Дирекции добавили, что услуги будут платными — 10 рублей.

Добавим, в настоящее время на острове Татышев осталось всего два оборудованных туалета, по одному на западной и восточной частях острова.

Ранее администрация Красноярска проводила опрос о том, чего горожанам не хватает на острове Татышев. В числе других замечаний горожане отметили, что необходимо развивать сеть общественных туалетов в излюбленном месте отдыха красноярцев.

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