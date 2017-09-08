С острова Татышев убрали туалеты

С острова Татышев убрали биотуалеты, которые появились там в начале летнего сезона. Как рассказали в Дирекции спортивно-массовых мероприятий, кабины убрали, чтобы поставить на их месте стационарные туалетные модули.

«На западной части острова планируется установить 2 новых круглогодичных туалета. Они будут оформлены в деревянном стиле, по типу уже установленного туалета на восточной стороне острова», — рассказал руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман.

Новые туалеты будут теплыми, их приспособят для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья, но комнаты матери и ребёнка в них не предполагается. Обустройство новых модулей планируют закончить к началу летнего сезона следующего года. В Дирекции добавили, что услуги будут платными — 10 рублей.

Добавим, в настоящее время на острове Татышев осталось всего два оборудованных туалета, по одному на западной и восточной частях острова.