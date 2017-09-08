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09:03 (мск), источник: VN.ru

Миллионный житель Новосибирска 20 лет не знал о своем статусе из-за ошибки

55 лет назад в Новосибирске зарегистрировали миллионного жителя — малыша из семьи рабочих. Он становится настоящей знаменитостью.

Про мальчика даже снимают документальный фильм, а семье дарят трехкомнатную квартиру. Однако спустя 20 лет проводят новые подсчеты, и оказывается, что на самом деле почетное звание принадлежит другому человеку. Почему так произошло? И кто он — настоящий миллионный новосибирец?

День Михаила Щеголева расписан по минутам. Вереница пациентов на перевязку, несколько операций в день и стопка карточек и снимков на рабочем столе. Все знают его как талантливого хирурга. О его втором статусе известно лишь единицам. Да и сам он о том, что оказался миллионным жителем Новосибирска, узнал спустя 20 лет после рождения.

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— Приехал я из колхоза. Это был 1980 или 1981 год. Меня родители обрадовали, что пришли корреспонденты и что вроде как нашли миллионного жителя — меня. Приятно осознавать, что ты был такой обыкновенный, а стал вроде как необыкновенным, миллионным, — говорит хирург высшей категории, миллионный житель Новосибирска Михаил Щеголев.

К такому статусу относится с иронией и знаменитым себя никогда не чувствовал. Ни квартир, ни льгот не получал. Да и хорошо, говорит. Свой самый главный статус — профессионала — заработал упорным трудом. Стать врачом было его мечтой. Сегодня — это дело всей жизни. Преданностью профессии вдохновляет других.

— Он мой учитель. Учил меня в интернатуре и увлек сюда работать. Он очень трепетно относится к пациентам, Михаил очень хороший оперирующий хирург. От него пациенты не уходят не выздоровевшими, — так отзывается о коллеге врач-хирург Екатерина Белобородова.

Сегодня в Новосибирске живет больше миллиона шестисот тысяч человек. Мегаполис не зря называют Сибирским Чикаго. Поселок Ново-Николаевский всего за сто лет с небольшим превратился в третий по численности населения город страны. Сказать точно, когда родится двухмиллионный житель, трудно. По данным управления по делам ЗАГС, отсчет младенцев каждый год начинают сначала. Поэтому остается предполагать.

Журналисты ОТС решили провести свои — примерные — расчеты. Берем данные Росстата за второе тысячелетие. Показатели рождаемости стали превышать смертность в Новосибирске с 2010 года. Всего на 2 человека. Дальше — на несколько сотен и даже тысяч. Если учитывать сегодняшние темпы роста, то городом-двухмиллионником Новосибирск станет в следующем веке.

Относиться без скепсиса к подобной статистике невозможно. К примеру, сотого или тысячного пассажира в метро или аэропорту определяют по количеству проходов через турникет. Но ведь один человек может пройти несколько раз. Так же и 15 августа 1962 года в Новосибирске наверняка появились на свет сразу несколько малышей. И статус миллионного жителя сначала присвоили одному, затем, спустя 20 лет, другому. Тогда получается, что любой из нас может иметь подобный статус. Но не знать об этом.

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