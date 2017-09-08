Миллионный житель Новосибирска 20 лет не знал о своем статусе из-за ошибки
55 лет назад в Новосибирске зарегистрировали миллионного жителя — малыша из семьи рабочих. Он становится настоящей знаменитостью.
55 лет назад в Новосибирске зарегистрировали миллионного жителя — малыша из семьи рабочих. Он становится настоящей знаменитостью.
Про мальчика даже снимают документальный фильм, а семье дарят трехкомнатную квартиру. Однако спустя 20 лет проводят новые подсчеты, и оказывается, что на самом деле почетное звание принадлежит другому человеку. Почему так произошло? И кто он — настоящий миллионный новосибирец?
День Михаила Щеголева расписан по минутам. Вереница пациентов на перевязку, несколько операций в день и стопка карточек и снимков на рабочем столе. Все знают его как талантливого хирурга. О его втором статусе известно лишь единицам. Да и сам он о том, что оказался миллионным жителем Новосибирска, узнал спустя 20 лет после рождения.
— Приехал я из колхоза. Это был 1980 или 1981 год. Меня родители обрадовали, что пришли корреспонденты и что вроде как нашли миллионного жителя — меня. Приятно осознавать, что ты был такой обыкновенный, а стал вроде как необыкновенным, миллионным, — говорит хирург высшей категории, миллионный житель Новосибирска Михаил Щеголев.
К такому статусу относится с иронией и знаменитым себя никогда не чувствовал. Ни квартир, ни льгот не получал. Да и хорошо, говорит. Свой самый главный статус — профессионала — заработал упорным трудом. Стать врачом было его мечтой. Сегодня — это дело всей жизни. Преданностью профессии вдохновляет других.
— Он мой учитель. Учил меня в интернатуре и увлек сюда работать. Он очень трепетно относится к пациентам, Михаил очень хороший оперирующий хирург. От него пациенты не уходят не выздоровевшими, — так отзывается о коллеге
Сегодня в Новосибирске живет больше миллиона шестисот тысяч человек. Мегаполис не зря называют Сибирским Чикаго. Поселок
Журналисты ОТС решили провести свои — примерные — расчеты. Берем данные Росстата за второе тысячелетие. Показатели рождаемости стали превышать смертность в Новосибирске с 2010 года. Всего на 2 человека. Дальше — на несколько сотен и даже тысяч. Если учитывать сегодняшние темпы роста, то
Относиться без скепсиса к подобной статистике невозможно. К примеру, сотого или тысячного пассажира в метро или аэропорту определяют по количеству проходов через турникет. Но ведь один человек может пройти несколько раз. Так же и 15 августа 1962 года в Новосибирске наверняка появились на свет сразу несколько малышей. И статус миллионного жителя сначала присвоили одному, затем, спустя 20 лет, другому. Тогда получается, что любой из нас может иметь подобный статус. Но не знать об этом.