Коркино вновь накрыло едким туманом
В пятницу, 8 сентября, ранним утром Коркинский район (Челябинская область) вновь накрыло едким туманом.
В пятницу, 8 сентября, ранним утром Коркинский район (Челябинская область) вновь накрыло едким туманом.
«Проснулась около пяти часов утра от запаха газа в квартире. Сначала пошла на кухню, решив проверить плиту и газовую колонку, но они были в полном порядке. Подойдя к окну, поняла, что вонь идет с улицы. Едкий запах с примесью сероводорода и
К тому моменту, когда дети пошли в детсады и школы, а взрослые на работу ситуация не улучшилась. На улице стоял едкий туман. Дышать просто невозможно.
«Администрация, даёшь противогазы всем! Бесплатно!!! Моего ребёнка чуть не вырвало, когда он вышел из подъезда, и марлевая повязка тут не поможет», — написала Мария на странице в соцсети.
«Дышать невозможно. Настоящая газовая атака, горло болит жутко, насморк», — делится Юрий.
И что самое страшное — все
Конечно, в Коркино может приехать передвижная лаборатория. Но пока она (после жалоб жителей) доберется до города, большая часть отравленного воздуха переберется в легкие коркинцев. А приборы покажут лишь незначительное превышение. И опять чиновники скажут, да что тут страшного.
Жители считают, что в разных частях города нужно установить стационарные приборы и в режиме реального времени (и ночью, и ранним утром) оценивать качество воздуха.