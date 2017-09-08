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09:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Коркино вновь накрыло едким туманом

В пятницу, 8 сентября, ранним утром Коркинский район (Челябинская область) вновь накрыло едким туманом.

«Проснулась около пяти часов утра от запаха газа в квартире. Сначала пошла на кухню, решив проверить плиту и газовую колонку, но они были в полном порядке. Подойдя к окну, поняла, что вонь идет с улицы. Едкий запах с примесью сероводорода и какого-то газа разъедал горло», — рассказала жительница Коркино.

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К тому моменту, когда дети пошли в детсады и школы, а взрослые на работу ситуация не улучшилась. На улице стоял едкий туман. Дышать просто невозможно. Кто-то пытался хоть немного оградить от этой гадости, прикрывал рот и нос.

«Администрация, даёшь противогазы всем! Бесплатно!!! Моего ребёнка чуть не вырвало, когда он вышел из подъезда, и марлевая повязка тут не поможет», — написала Мария на странице в соцсети.

«Дышать невозможно. Настоящая газовая атака, горло болит жутко, насморк», — делится Юрий.

И что самое страшное — все как-будто привыкли к такой ситуации, молча терпят, как их травят. Ответственные лица разводят руками. Кто-то грешит на разрез и ту же добавляет, а что же дальше будет с нами, когда его закроют и начнут засыпать хвостами от Томинского ГОКа.

Конечно, в Коркино может приехать передвижная лаборатория. Но пока она (после жалоб жителей) доберется до города, большая часть отравленного воздуха переберется в легкие коркинцев. А приборы покажут лишь незначительное превышение. И опять чиновники скажут, да что тут страшного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители считают, что в разных частях города нужно установить стационарные приборы и в режиме реального времени (и ночью, и ранним утром) оценивать качество воздуха.

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