В центре Красноярска ограничат движение из-за кубка мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA доставят в Красноярск 10 сентября в рамках тура, который стартует из Москвы. В Красноярске кубок будут демонстрировать два дня на Театральной площади.

В связи с этим в центре города будет ограничено движение транспорта с 9 по 11 сентября. С 8:00 9 сентября до 23:00 11 сентября будет закрыто движение по улице Бограда от улицы Вейнбаума до улицы Перенсона, по проезду от улицы Перенсона до Урицкого, 94 (гостиница «Красноярск»). Кроме того, закроют проезд вдоль гостиницы. А также на это же время запретят остановку и стоянку транспорта на участке улицы Перенсона от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского.