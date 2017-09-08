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08:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сезонная операция «Трактор» стартовала в Хабаровском крае

Вместе с инспекторами Гостехнадзора его проведут сотрудники ГИБДД.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.

Осенний этап ежегодной операции «Трактор» начался в регионе. На этот раз специалисты Гостехнадзора проведут ряд сезонных проверок вместе с инспекторами ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. Этим рейды будут отличаться от традиционной процедуры, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу «белого дома».

Цель операции — обеспечить безопасность движения, технику безопасности и охрану окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним в период осенней уборочной кампании.

«Основным методом контроля в государственном техническом надзоре и одновременно эффективной профилактической мерой правонарушений является рейдовое мероприятие. Еженедельно на всей территории Хабаровского края проводились рейдовые мероприятия — всего 405 рейдов, что на 56% выше, чем в прошлом году. В процессе рейдов осмотрено 8454 единицы техники», — пояснил заместитель начальника управления Гостехнадзора в Хабаровском крае Евгений Битюков.

В течение 2017 года специалисты управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края провели 21 проверку предприятий — 19 плановых и 2 внеплановых. По итогам рейдов выдано три предписания на устранение замечаний. А после проверок на основании выявленных нарушений возбуждено 1031 административное дело по различным статьям КоАП (в 2016 году — 971). Из них 877 — за нарушение правил и норм эксплуатации тракторов и других самоходных машин, 105 — за нарушение правил государственной регистрации, 47 — за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев машин, прочие статьи — 2 нарушения. Нарушители оштрафованы на общую сумму 524,9 тысячи рублей. В восьми случаях граждане и юридические лица пытались оспорить действия управления в суде.

С начала 2017 года в органе государственного технического надзора выданы регистрационные документы на 6477 единиц самоходной техники, 7855 талонов на прохождение технического осмотра, 2450 удостоверений тракториста-машиниста. Экзамены на право получить удостоверение прошли 262 группы претендентов.

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