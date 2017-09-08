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08:56 (мск), источник: ЕАН

Пожарных, потушивших екатеринбургский ККТ «Космос», ждет поощрение

Глава МЧС Владимир Пучков поддержал инициативу Евгения Куйвашева о поощрении спасателей за участие в ликвидации пожара в ККТ «Космос».

Решение об этом было принято в ходе совместного заседания федеральной и областной правкомиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает департамент информполитики свердловского губернатора.

«Я бы хотел, Владимир Андреевич, поблагодарить личный состав ГУ МЧС за реакцию и профессионализм, проявленные при недавнем ЧС в нашем киноконцертном театре “Космос”, когда на пожар в течение считанных минут подъехали расчеты, не допустили распространения огня, обрушения конструкций и, самое главное, жертв. Просил бы вас поощрить сотрудников», — обратился к главе министерства Евгений Куйвашев.

Владимир Пучков инициативу поддержал. «Сегодня же подпишу приказ о поощрении всех ребят: пожарных, спасателей, других специалистов, которые проявили профессионализм, оперативность и приняли все необходимые меры», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник житель Ирбита на УАЗе протаранил входную группу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге. Потом он поджег свою машину, в которой были емкости с горючим. Загорелась и «буханка», и здание ККТ.

Посторонние люди в результате ЧП не пострадали — ожоги получил лишь сам Денис Мурашов. Сначала он скрылся с места происшествия, но его задержали после того, как он обратился к медикам. Предположительно, акцию он устроил в знак протеста против фильма «Матильда».

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