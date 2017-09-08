В «Парковом» открыли поликлинику
В микрорайоне «Парковый» в Челябинске 7 сентября открылся филиал городской поликлиники № 5.
В микрорайоне «Парковый» в Челябинске 7 сентября открылся филиал городской поликлиники № 5.
Теперь жителям нового района стала доступнее терапевтическая помощь. Символическую красную ленточку перерезали первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин и глава города Челябинска Евгений Тефтелев.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Всего к филиалу поликлиники № 5 прикреплено 16 тысяч 200 человек взрослого населения, сформировано восемь терапевтических участков из домов, расположенных в микрорайонах Парковый, Александровский и Краснопольской площадке. Кроме терапевтов, по графику пациентов будут принимать узкие специалисты: