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08:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В «Парковом» открыли поликлинику

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске 7 сентября открылся филиал городской поликлиники № 5.

Теперь жителям нового района стала доступнее терапевтическая помощь. Символическую красную ленточку перерезали первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин и глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, помещение для поликлиники общей площадью 505 квадратных метров было приобретено на средства из областной казны. В помещении были произведены ремонт и реконструкция соответственно требованиям санитарных и противопожарных правил и норм для медицинских учреждений. На оснащение необходимым оборудованием и мебелью были выделены средства из городского бюджета. В настоящее время терапевтическое отделение полностью оснащено всем необходимым, получена лицензия на медицинскую деятельность. Врачи уже принимают своих первых пациентов.

Всего к филиалу поликлиники № 5 прикреплено 16 тысяч 200 человек взрослого населения, сформировано восемь терапевтических участков из домов, расположенных в микрорайонах Парковый, Александровский и Краснопольской площадке. Кроме терапевтов, по графику пациентов будут принимать узкие специалисты: акушер-гинеколог, эндокринолог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог и другие. А также в филиале есть первоначальная функциональная диагностика, можно сделать УЗИ, ЭКГ, сдать анализы, поставить прививку, пройти диспансеризацию и получить физиолечение.

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