В «Парковом» открыли поликлинику

Теперь жителям нового района стала доступнее терапевтическая помощь. Символическую красную ленточку перерезали первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин и глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, помещение для поликлиники общей площадью 505 квадратных метров было приобретено на средства из областной казны. В помещении были произведены ремонт и реконструкция соответственно требованиям санитарных и противопожарных правил и норм для медицинских учреждений. На оснащение необходимым оборудованием и мебелью были выделены средства из городского бюджета. В настоящее время терапевтическое отделение полностью оснащено всем необходимым, получена лицензия на медицинскую деятельность. Врачи уже принимают своих первых пациентов.