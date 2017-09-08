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08:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подростков, сбежавших из детдома, нашли в Челябинске

12-летняя девочка и 13-летний мальчик разыскивались с 2 сентября.

Двое подростков, сбежавших из Центра помощи «Надежда», нашлись 7 сентября, сообщают в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик ушли из Центра 2 сентября. На поиски детей были привлечены волонтеры из отряда «Легион-СПАС».

«Противоправных действий в отношении подростков не было совершено», — уточняют в ведомстве.

Сотрудники Центра «Надежда» отказались комментировать данное происшествие.

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