Подростков, сбежавших из детдома, нашли в Челябинске
12-летняя девочка и 13-летний мальчик разыскивались с 2 сентября.
12-летняя девочка и 13-летний мальчик разыскивались с 2 сентября.
Двое подростков, сбежавших из Центра помощи «Надежда», нашлись 7 сентября, сообщают в
Напомним, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик ушли из Центра 2 сентября. На поиски детей были привлечены волонтеры из отряда «Легион-СПАС».
«Противоправных действий в отношении подростков не было совершено», — уточняют в ведомстве.
Сотрудники Центра «Надежда» отказались комментировать данное происшествие.