В Челябинске в День города перекроют семь центральных улиц

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Так, с 14.30 до 21 часа будет закрыто движение по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до улицы Цвиллинга и по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Цвиллинга. С 14.30 до 22.30 — по улице Воровского от ул. Сони Кривой до площади Революции.

Вечером с 21 часа до 22.30 закроют движение по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга, по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы, по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса, по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной, по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.

В мэрии также отметили, что по мере прохождения праздничной Кавалькады, будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны.