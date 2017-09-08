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08:52 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске в День города перекроют семь центральных улиц

В Челябинске в День города, 9 сентября, будет закрыто движение транспорта на нескольких улицах города в связи с проведением массовых мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Источник: Reuters

Так, с 14.30 до 21 часа будет закрыто движение по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до улицы Цвиллинга и по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Цвиллинга. С 14.30 до 22.30 — по улице Воровского от ул. Сони Кривой до площади Революции.

Вечером с 21 часа до 22.30 закроют движение по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга, по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы, по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса, по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной, по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.

В мэрии также отметили, что по мере прохождения праздничной Кавалькады, будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны.

Добавим, что автовокзал ДС «Юность» будет работать до 18 часов. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница».

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