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08:50 (мск), источник: СуперОмск

Омский астроном Владимир Крупко рассказал о влиянии магнитных бурь на избирателей

С сегодняшнего утра бушует очень сильная магнитная буря. В это время может ухудшиться связь и спутниковая навигация. Рядовые граждане жалуются на ухудшение состояния здоровья и предпочитают оставаться дома.

А тем временем в воскресенье, 10 сентября, в Омске пройдут выборы депутатов Омского городского совета и магнитная буря может сыграть здесь плохую роль, понизив явку из-за возможного ухудшения самочувствия избирателей. В свою очередь, омский астроном Владимир Крупко заверил корреспондента «СуперОмска», что на день выборов вспышки на солнце прекратятся.

«Прямо сейчас бушует сильная буря, обещали 5 баллов, а она 8 баллов из 9 возможных. И она будет еще девятого числа. Потом все должно закончиться. Так что во время выборов будет совершенно спокойна. Во-вторых, влияние магнитных бурь на состояние человека точно не доказано. Хотя какая-то рассеянность внимания и проблемы у людей с сердечными заболеваниями могут быть», — прокомментировал «СуперОмску» руководитель городского планетария, астроном Владимир Крупко.

Специалист пояснил, что также в ближайшее время возможны Полярные Сияния над Омском. Они порождают инфразвуковые частоты, которые достаточно сильно могут действовать на нашу психику. Сейчас Сияния бушуют в Канаде и нас пока не касаются.

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