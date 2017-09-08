Омский астроном Владимир Крупко рассказал о влиянии магнитных бурь на избирателей

А тем временем в воскресенье, 10 сентября, в Омске пройдут выборы депутатов Омского городского совета и магнитная буря может сыграть здесь плохую роль, понизив явку из-за возможного ухудшения самочувствия избирателей. В свою очередь, омский астроном Владимир Крупко заверил корреспондента «СуперОмска», что на день выборов вспышки на солнце прекратятся.
«Прямо сейчас бушует сильная буря, обещали 5 баллов, а она 8 баллов из 9 возможных. И она будет еще девятого числа. Потом все должно закончиться. Так что во время выборов будет совершенно спокойна. Во-вторых, влияние магнитных бурь на состояние человека точно не доказано. Хотя какая-то рассеянность внимания и проблемы у людей с сердечными заболеваниями могут быть», — прокомментировал «СуперОмску» руководитель городского планетария, астроном Владимир Крупко.
Специалист пояснил, что также в ближайшее время возможны Полярные Сияния над Омском. Они порождают инфразвуковые частоты, которые достаточно сильно могут действовать на нашу психику. Сейчас Сияния бушуют в Канаде и нас пока не касаются.