Выходные в Воонеже будут теплыми и ясными

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 8 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 7−12 м/сек. Температура от +19 до +21 градуса. Максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1963 году (+31,3 градуса), холоднее всего было в 1953 году (+2,3 градуса).