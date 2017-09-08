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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воонеже будут теплыми и ясными

Воронежцев ждут теплые и сухие выходные. Воздух прогреется до +23 градусов в воскресенье, 10 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 8 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 7−12 м/сек. Температура от +19 до +21 градуса. Максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1963 году (+31,3 градуса), холоднее всего было в 1953 году (+2,3 градуса).

В субботу, 9 сентября, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 6−11 м/сек. Температура ночью от +10 до +12, днем от +19 до +21 градуса. Днем воскресенья, 10 сентября, столбик термометра поднимется до +23 градусов, ветер юго-западный 5−10 м/сек. Ночью до +9 градусов, ветер юго-западный 2−7 м/сек.

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