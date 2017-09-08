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09:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Съехали за 2 часа: в Екатеринбурге снесли легендарный киоск «Радиотовары»

О необходимости вывезти товар из киоска арендаторы узнали за несколько часов до сноса.

Вечером 7 сентября в Екатеринбурге судебные приставы демонтировали и увезли легендарный киоск «Радиотовары», который располагался на перекрёстке Малышева — Луначарского и стоял там с советских времен, передает Е1.

Арендаторы были удивлены тем, как оперативно сработала служба приставов: уведомление о сносе киоска поступило к ним за день до сноса, а сносить киоск приехали поздно вечером, после завершения рабочего дня.

«Да, ситуация получилась сложная. Нам за день принесли уведомление об аресте, и сегодня мы съехали за 2 часа. Сейчас мы занимаемся поиском нового помещения, а вот где оно будет — пока сказать не могу. Думаю, город и район, а также наши покупатели много потеряли из-за сноса этого киоска», — отметил продавец киоска Максим Казак.

По данным информации судебных приставов, полученной на месте событий, никакой неразберихи и возникнуть не должно было. Потому что решение суда о необходимости освободить участок было вынесено ещё весной 2017 года, просто собственник должны образом не уведомил арендаторов.

«Решение Арбитражного суда Свердловской области, согласно которому индивидуальному предпринимателю Толмачёву Андрею Николаевичу необходимо было освободить земельный участок, было вынесено 24 марта 2017 года. А сегодня решение суда вступило в свою законную силу», — сообщила судебный пристав-исполнитель Октябрьского района Ильнара Миширова.

Наблюдавшие за сносом киоска горожане шутили, что магазин радиотоваров можно внести в Красную книгу, ведь вместе с ним из города уйдет эпоха радиотоваров. Сам киоск оказался неподъемным для крана, поэтому приставам пришлось вызвать более мощную технику.

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