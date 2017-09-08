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09:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Исторический парк «Россия — моя история» откроют в Новосибирске 30 октября

Стала известна дата открытия исторического парка «Россия — моя история». 30 октября новосибирцам представят 12 экспозиций. Каждая из них будет представлять отдельную эпоху города: от Новониколаевска до последних лет.

Источник: Вести - Новосибирск

Таких парков в стране 17. Новосибирский уникален тем, что располагается в историческом здании 1913 года постройки. Для детей вход планируют сделать бесплатным. Помимо содержания выставки, организаторы поработали и над оформлением экспозиций.

Екатерина Красильникова, доктор исторических наук: «Будет такой интересный экспонат как цифровая книга. Эта цифровая книга, и можно сказать, в некотором смысле вдохновила нас, когда мы посещали исторический парк “Россия — моя история” в Москве. Это очень интересный экспонат — оживающие страницы. Где-то в потолке встроена совершенно незаметная камера, которая дает очень интересный визуальный эффект: мы видим белую книгу, на страницах ничего нет, но когда мы перелистываем, постепенно проявляется некое изображение».

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