В центре Челябинска введен карантин по бешенству
Ограничительные мероприятия установлены вплоть до особого распоряжения регионального правительства.
Ограничительные мероприятия установлены вплоть до особого распоряжения регионального правительства.
В Центральном районе, на территории
Соответствующее распоряжение от 7 сентября размещено на официальном сайте правительства Челябинской области.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории ГСК “Творческий” в Челябинске в целях предупреждения распространения заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия», — говорится в документе.
Угрожаемой зоной объявлен весь Центральный район.
По условиям ограничительных мероприятий введен запрет на выводок и натаску собак, вывоз животных за пределы внутригородского округа.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.
Карантин установлен вплоть до особого распоряжения регионального кабмина.