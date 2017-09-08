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09:10 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска введен карантин по бешенству

Ограничительные мероприятия установлены вплоть до особого распоряжения регионального правительства.

В Центральном районе, на территории гаражно-строительного кооператива «Творческий», введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение от 7 сентября размещено на официальном сайте правительства Челябинской области.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории ГСК “Творческий” в Челябинске в целях предупреждения распространения заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия», — говорится в документе.

Угрожаемой зоной объявлен весь Центральный район.

По условиям ограничительных мероприятий введен запрет на выводок и натаску собак, вывоз животных за пределы внутригородского округа.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.

Карантин установлен вплоть до особого распоряжения регионального кабмина.

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