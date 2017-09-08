В Прикамье ожидается арктическое вторжение

В Пермском крае 10 и 11 сентября будет значительное похолодание, вызванное арктическим вторжением. Так, в воскресенье ночью и в первой половине дня по южной половине региона ожидаются дожди, во второй половине дня осадки прекратятся, но сохранится плотная облачность. Температура воздуха в ночные часы понизится до +4…+8°, днем будет не выше +5…+10°. В Перми максимальная температура днем не превысит +8°. По северо-востоку края утром не исключен мокрый снег.



Холодная погода сохранится 11 сентября. Осадков не будет, но сохранится преимущественно облачная погода с минимальной температурой ночью +1…+6°, днем +5…+10° (лишь по юго-западу края может быть до +12°). В Перми максимальная температура днем в понедельник также не превысит +8…+9°. В ночь на 12 сентября высока вероятность заморозков в большинстве районов, в том числе и в краевой столице, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.



12 и 13 сентября ожидается распространение тропического воздуха с повышением температуры до +20…+27°.