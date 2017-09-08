Работники каких сфер в Башкирии больше всего боятся увольнения — опрос

Меньше всего пессимистичным настроениям поддаются работники сфер: «Туризм, гостиницы, рестораны», «Продажи» и «Информационные технологии». Наименее уверенно на рынке труда себя чувствует высший менеджмент и специалисты, занятые в сфере добычи сырья.

Угрозу увольнения ощущают 25% опрошенных работников региона. В прошлом году эта цифра была несколько выше — 29%. Меньше всего опасаются сокращений сотрудники ИТ-сферы, а также персонал, занятый в туристическом и гостиничном бизнесе. А вот работники банковской сферы продолжают чувствовать свою нестабильность.

«В ходе опроса соискатели отмечали, что сейчас в Башкирии достаточно сложно найти хорошую работу, — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. — Всего 5% респондентов уверены, что им не составит труда найти работу в ближайшее время. В основном это уникальные специалисты, топ-менеджеры, менеджеры по продажам, и работники ИТ-сферы. Представители других сфер уверены, что им придется искать работу в течение 2−3 месяцев».