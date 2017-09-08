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09:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Работники каких сфер в Башкирии больше всего боятся увольнения — опрос

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила настроение соискателей на рынке труда Башкортостана в третьем квартале. Выяснилось, что работники, по сравнению с предыдущим периодом, ощущают себя более уверенно.

Меньше всего пессимистичным настроениям поддаются работники сфер: «Туризм, гостиницы, рестораны», «Продажи» и «Информационные технологии». Наименее уверенно на рынке труда себя чувствует высший менеджмент и специалисты, занятые в сфере добычи сырья.

Угрозу увольнения ощущают 25% опрошенных работников региона. В прошлом году эта цифра была несколько выше — 29%. Меньше всего опасаются сокращений сотрудники ИТ-сферы, а также персонал, занятый в туристическом и гостиничном бизнесе. А вот работники банковской сферы продолжают чувствовать свою нестабильность.

«В ходе опроса соискатели отмечали, что сейчас в Башкирии достаточно сложно найти хорошую работу, — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. — Всего 5% респондентов уверены, что им не составит труда найти работу в ближайшее время. В основном это уникальные специалисты, топ-менеджеры, менеджеры по продажам, и работники ИТ-сферы. Представители других сфер уверены, что им придется искать работу в течение 2−3 месяцев».

Ради трудоустройства в хорошей компании соискатели в республике готовы снизить свои зарплатные ожидания. 44% сотрудников готовы согласиться с понижением своих доходов ради сохранения настоящего рабочего места. Более половины из работников рассматривают варианты дополнительного заработка, а у 13% уже есть вторая работа. О подработке в первую очередь думают сотрудники искусства и науки, образования, меньше всего — работники банковской сферы.

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