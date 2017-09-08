Шоу поющих фонтанов устроят в Минске
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу поющих фонтанов устроят сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу поющих фонтанов устроят сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в
Мероприятие пройдет в
«Шоу поющих фонтанов — международный музыкальный проект, где три стихии (вода, музыка и свет) сливаются воедино. Красивое сочетание фонтанов, струящихся ввысь под звучание живой музыки, и невероятного лазерного шоу станет заметным событием в праздновании Дня города», — отметили в
В постановке используются самые современные пиротехнические изделия и пусковое оборудование. В цветовой гамме шоу доминируют цвета герба и флага города. Продолжительность фейерверка — 5−6 минут.
Мероприятия по празднованию 950-летия Минска проходят с 7 по 10 сентября.
Главные праздничные мероприятия намечены на 9 сентября. Концертные программы ожидают минчан и гостей во всех административных районах города. Кульминацией праздника станет фейерверк общей продолжительностью 20 минут в районе Дворца спорта, который будет проходить в сопровождении лазерного шоу и оригинальной музыкальной фонограммы. Начнется красочное действо в 23.00.