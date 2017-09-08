Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17Королевская катастрофа
08:59 (мск), источник: БЕЛТА

Шоу поющих фонтанов устроят в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу поющих фонтанов устроят сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет в музейно-парковом комплексе «Победа» и начнется в 21.00. Зрителей ожидает выступление Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, солистов Большого театра оперы и балета.

«Шоу поющих фонтанов — международный музыкальный проект, где три стихии (вода, музыка и свет) сливаются воедино. Красивое сочетание фонтанов, струящихся ввысь под звучание живой музыки, и невероятного лазерного шоу станет заметным событием в праздновании Дня города», — отметили в пресс-службе.

В постановке используются самые современные пиротехнические изделия и пусковое оборудование. В цветовой гамме шоу доминируют цвета герба и флага города. Продолжительность фейерверка — 5−6 минут.

Мероприятия по празднованию 950-летия Минска проходят с 7 по 10 сентября. 9—10 сентября состоится фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны», главная площадка которого развернется на перекрестке проспектов Победителей и Машерова. С 8 по 10 сентября Минск принимает международный фестиваль воздухоплавания.

Главные праздничные мероприятия намечены на 9 сентября. Концертные программы ожидают минчан и гостей во всех административных районах города. Кульминацией праздника станет фейерверк общей продолжительностью 20 минут в районе Дворца спорта, который будет проходить в сопровождении лазерного шоу и оригинальной музыкальной фонограммы. Начнется красочное действо в 23.00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: Северная Корея зарабатывает валюту в обход санкций СБ ООН
Угроза цунами возникла после мощного землетрясения около Мексики
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь