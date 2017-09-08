Шоу поющих фонтанов устроят в Минске

Мероприятие пройдет в музейно-парковом комплексе «Победа» и начнется в 21.00. Зрителей ожидает выступление Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, солистов Большого театра оперы и балета.

«Шоу поющих фонтанов — международный музыкальный проект, где три стихии (вода, музыка и свет) сливаются воедино. Красивое сочетание фонтанов, струящихся ввысь под звучание живой музыки, и невероятного лазерного шоу станет заметным событием в праздновании Дня города», — отметили в пресс-службе.

В постановке используются самые современные пиротехнические изделия и пусковое оборудование. В цветовой гамме шоу доминируют цвета герба и флага города. Продолжительность фейерверка — 5−6 минут.

Мероприятия по празднованию 950-летия Минска проходят с 7 по 10 сентября. 9—10 сентября состоится фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны», главная площадка которого развернется на перекрестке проспектов Победителей и Машерова. С 8 по 10 сентября Минск принимает международный фестиваль воздухоплавания.