Дзержинский район Волгограда на 3 недели останется без горячей воды

Жители Дзержинского района Волгограда останутся без горячей воды с 12 сентября по 2 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», воду отключат в жилых домах, расположенных на улицах Гейне, 51-й Гвардейской, Исторической, Колпинской, Кутузовской, Полесской, Савкина, Толбухина, Шекснинской и не только. Подробнее адреса можно узнать здесь.