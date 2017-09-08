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09:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Дзержинский район Волгограда на 3 недели останется без горячей воды

Ограничение водоснабжения будет связано с проведением ремонтных работ.

Источник: Reuters

Жители Дзержинского района Волгограда останутся без горячей воды с 12 сентября по 2 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», воду отключат в жилых домах, расположенных на улицах Гейне, 51-й Гвардейской, Исторической, Колпинской, Кутузовской, Полесской, Савкина, Толбухина, Шекснинской и не только. Подробнее адреса можно узнать здесь.

Добавим, что без воды также останутся детские сады № 58, 58/2, 105, 203, 266, 290, 366, 341, школы № 40, 97, 101, 128 и спортшкола.

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