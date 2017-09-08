Дзержинский район Волгограда на 3 недели останется без горячей воды
Ограничение водоснабжения будет связано с проведением ремонтных работ.
Ограничение водоснабжения будет связано с проведением ремонтных работ.
Жители Дзержинского района Волгограда останутся без горячей воды с 12 сентября по 2 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», воду отключат в жилых домах, расположенных на улицах Гейне, 51-й Гвардейской, Исторической, Колпинской, Кутузовской, Полесской, Савкина, Толбухина, Шекснинской и не только. Подробнее адреса можно узнать здесь.
Добавим, что без воды также останутся детские сады № 58, 58/2, 105, 203, 266, 290, 366, 341, школы № 40, 97, 101, 128 и спортшкола.