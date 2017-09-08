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09:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Аман Тулеев уволил начальника департамента охраны здоровья населения

Владимир Шан-Син лишился должности из-за недоработок в организации здравоохранения и невыполнение поручения губернатора.

Кемерово, 8 сентября — АиФ-Кузбасс. Совещание, посвящённое проблемам здравоохранения области, прошло под председательством Амана Тулеева, сообщает пресс-служба областной администрации.

Аман Тулеев подчеркнул, что проблем в отрасли хватает, но они решаются. Ежегодно у кузбасских медицинских работников миллион посещений в поликлиниках, сотни тысяч операций. С марта 2017 года в здравоохранение региона привлечено дополнительно 600 млн рублей. «Да, к сожалению, и врачи допускают ошибки, порой невнимательно относятся к больным, порой хамят. По каждому такому случаю должен проводиться объективный, детальный разбор», — отметил Аман Тулеев.

По данным пресс-службы обладминистрации, каждую неделю только для областной больницы на целевое финансирование направляется 1 млн рублей. На что тратить деньги, решает главврач Евгений Белов. На его зарплату и зарплату 12 его заместителей в месяц уходит около 1 млн рублей. На заработную плату всего административно-управленческого аппарата больницы в месяц уходит ещё около 10 млн. По мнению Амана Тулеева, в больнице явно раздут штат работников, которые непосредственно не оказывают помощь пациентам.

Также Тулеев отметил, что в этом году по его поручению создана специальная компьютерная программа учёта всех материальных ценностей, приобретаемых больницами: от томографа до карандаша. Он поручил Валерию Цою организовать тотальные проверки всех закупок больниц, а также провести встречи с трудовыми коллективами медучреждений для разъяснения предстоящего повышения фонда оплаты труда и новой системы начисления зарплаты сотрудникам. Кроме того, по результатам анализа закупок за этот год будут приняты меры к руководству лечебных учреждений.

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