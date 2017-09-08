Аман Тулеев уволил начальника департамента охраны здоровья населения
Владимир
Владимир
Кемерово, 8 сентября —
Аман Тулеев подчеркнул, что проблем в отрасли хватает, но они решаются. Ежегодно у кузбасских медицинских работников миллион посещений в поликлиниках, сотни тысяч операций. С марта 2017 года в здравоохранение региона привлечено дополнительно 600 млн рублей. «Да, к сожалению, и врачи допускают ошибки, порой невнимательно относятся к больным, порой хамят. По каждому такому случаю должен проводиться объективный, детальный разбор», — отметил Аман Тулеев.
По данным
Также Тулеев отметил, что в этом году по его поручению создана специальная компьютерная программа учёта всех материальных ценностей, приобретаемых больницами: от томографа до карандаша. Он поручил Валерию Цою организовать тотальные проверки всех закупок больниц, а также провести встречи с трудовыми коллективами медучреждений для разъяснения предстоящего повышения фонда оплаты труда и новой системы начисления зарплаты сотрудникам. Кроме того, по результатам анализа закупок за этот год будут приняты меры к руководству лечебных учреждений.