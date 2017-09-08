Самую маленькую деревню Швейцарии превратят в отель
Деревню Кориппо в кантоне Тичино, которая считается самой маленькой в Швейцарии, превратят в отель. Об этом сообщает BBC.
Деревню Кориппо в кантоне Тичино, которая считается самой маленькой в Швейцарии, превратят в отель. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что
Для этого здания будут приведены в порядок, отреставрированы, если это необходимо, и оборудованы санузлами и водопроводом. Отмечается, что зона регистрации нового отеля разместится в местном баре.
Директор по туризму кантона Тичино Элиа Фраполли говорит, что деревня станет отличным направлением отдыха, где можно скрыться от жизни в XXI веке.
Это идеальное место для того, что мы называем цифровой детоксикацией.
Отмечается, что на проведение всех подготовительных работ потребуется некоторое время, по крайней мере, год.
В июле сообщалось, что поток туристов в деревню Лавертеццо на юге Швейцарии резко вырос после того, как в интернете опубликовали снятое в населенном пункте видео.