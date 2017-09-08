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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Самую маленькую деревню Швейцарии превратят в отель

Деревню Кориппо в кантоне Тичино, которая считается самой маленькой в Швейцарии, превратят в отель. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что из-за депопуляции населенный пункт, основанный более 600 лет назад, потерял почти все население. В XIX веке здесь жило 300 человек, сегодня — 16, включая мэра. В деревне нет ни школ, ни магазинов. Все ее население составляют пенсионеры.

Чтобы сохранить Кориппо власти решили создать в ней так называемую «разбросанную гостиницу» (albergo diffuso), которая предполагает размещение туристов в заброшенных или оставленных домах местных жителей.

Для этого здания будут приведены в порядок, отреставрированы, если это необходимо, и оборудованы санузлами и водопроводом. Отмечается, что зона регистрации нового отеля разместится в местном баре.

Директор по туризму кантона Тичино Элиа Фраполли говорит, что деревня станет отличным направлением отдыха, где можно скрыться от жизни в XXI веке.

Это идеальное место для того, что мы называем цифровой детоксикацией.
Элиа Фраполли
Директор по туризму кантона Тичино

Отмечается, что на проведение всех подготовительных работ потребуется некоторое время, по крайней мере, год.

В июле сообщалось, что поток туристов в деревню Лавертеццо на юге Швейцарии резко вырос после того, как в интернете опубликовали снятое в населенном пункте видео.

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