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10:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

Безработные красноярцы на 5 лет позже выйдут на пенсию

Причем, это касается не только безработных, но и тех, кто не выработал минимальный стаж.

Источник: РИА "Новости"

Поправками в пенсионное законодательство изменилось требование к минимальному стажу.

Так, раньше пенсия назначалась, если человек, достигший пенсионного возраста (55 лет — женщины, 60 — мужчины), отработал минимум пять лет. В 2017 году требуется уже минимальный стаж в восемь лет. При чем с каждым годом необходимый минимальный стаж будет поэтапно увеличиваться на один год в течение десяти лет. В итоге к 2025 году он вырастет до 15-ти: то есть человек получит право на пенсию при условии, что отработал минимум 15 лет.

«В этом году для выхода на пенсию требуется наличие восьми лет стажа и 11,4 балла. Если же это требования не выполнено, люди приобретают право на социальную пенсию. Также им предлагается доработать необходимое количество баллов и количество страхового стажа. Еще один вариант — выйти на пенсию на 5 лет позже», — сообщила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Лариса Шлома.

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