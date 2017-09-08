Безработные красноярцы на 5 лет позже выйдут на пенсию

Так, раньше пенсия назначалась, если человек, достигший пенсионного возраста (55 лет — женщины, 60 — мужчины), отработал минимум пять лет. В 2017 году требуется уже минимальный стаж в восемь лет. При чем с каждым годом необходимый минимальный стаж будет поэтапно увеличиваться на один год в течение десяти лет. В итоге к 2025 году он вырастет до 15-ти: то есть человек получит право на пенсию при условии, что отработал минимум 15 лет.