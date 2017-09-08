Уникальные разработки привезли во Владивосток российские эпидемиологи

Специалисты Роспотребнадзора впервые приняли участие в работе Восточного Экономического форума, о чем заявил гость эфира радио Медиаметрикс. Владивосток, заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.

«Наше ведомство впервые приняло участие в подобного рода мероприятиях. Мы тщательно подготовились и представили разнообразную повестку. Поскольку мы активно занимаемся защитой населения Российской Федерации от инфекционных болезней было выбрано несколько тематик», — рассказал Герман Шипулин.

В первую очередь — это старт вакцинации против гриппа. Поскольку начало осени традиционно связано с сезонным ростом заболевания, российские эпидемиологи еще раз обратили внимание на то, что грипп по-прежнему остается опасным инфекционным заболеванием с огромным охватом населения, влияющее в том числе и на экономику в стране.

«В рамках Форума нами была организована тематическая площадка со специальной комнатой для вакцинации. Нам удалось провакцинировать более сотни человек, среди них очень известные люди, несколько министров», — рассказал Шипулин.

Специалисты Роспотребнадзора еще раз обратили внимание широкой общественности на необходимость вакцинации против гриппа.

Кроме этого российские эпидимиологи рассказали об опыте борьбы с вирусом Эбола, охватившем в свое время Западную Африку. В 2016 году эпидемия унесла жизни порядка 11 тысяч человек. Всего же за время эпидемии вирусом Эбола заболело около 30 тысяч.

В самый разгар Эбола правительством России были выделены средства на организацию борьбы с эпидемией.

«Мы получили неоценимый опыт борьбы с таким заболеванием, поскольку в России за всю историю ничего подобного не было. Очень важно было научиться бороться с ней на чужой территории», говорит ученый.

«На самом деле с эпидемией очень легко бороться, зная причину инфицирования, — продолжает гость Медиаметрикс. Владивосток. — Некоторое время мы не понимали, что происходит. Почему в Африке вспыхнули волны заболеваний вирусом Эбола? Но в какой-то момент стало понятно, что это такое».

Оказалось, что одним из путей передачи является половой контакт.

«Эбола оказался вирусом, передающимся половым путем. Вирус сохраняется в семенной жидкости до года, даже у выздоровевших людей. Таким образом переносчиком его могли являться давно переболевшие данным вирусом».

Также на ВЭФ эпидемиологи представили промышленные достижения в диагностики заболеваний. НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора разработало передвижной комплекс, имеющий все необходимое для диагностики практически любых инфекционных заболеваний всеми доступными на сегодняшний день методами в стационарных условиях — молекулярная диагностика, вирусология, бактериология, исследование почвы воды животных и человека Подобные лаборатории были успешно опробованы в Африкие в разгар эпидемии Эбола. Сейчас на базе пяти ведущих научных учреждений они функционируют и обслуживают случаи массовых заболеваний людей в России.

«Нынешнее решение уникально, аналогов этому в мире нет. Был представлен макет такого передвижного комплекса, который вызвал колоссальный интерес у участников ВЭФ — и у представителей зарубежных стран и членов российского правительства» — говорит ведущий учёный в области эпидемиологии и молекулярной диагностики.

Кроме этого Герман Шипулин рассказал о готовящемся решении переоборудовать аналогичные комплексы на базе вертолетов, что в условиях большей протяженности страны и отдаленности ее районов друг от друга, более чем необходимо.

Одним из практических результатов присутствия эпидемиологов на ВЭФ стало подписание меморандума о сотрудничестве между Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора и ДВФУ.

«Был подписан договор о создании Центра биологической безопасности на Дальнем Востоке. Роспотребнадзор — это огромная система, включающая более 80 тысяч специалистов — вирусологов, эпидемиологов, бактериологов. Весь накопленный опыт будет реализован на базе этого Центра. За всю 95-летнюю историю борьбы и ликвидации инфекционных болезней, нашей страной накоплен колоссальный опыт», отметил ученый.

Будущий Центр будет выполнять ни только научно-исследовательскую деятельность, но и учебную, с подготовкой как российских специалистов, так и зарубежных.