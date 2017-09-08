Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В России может измениться один из налогов
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: эксперт заявил, что США не будут защищать Украину и Латвию
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
14День знаний в российских школах
10:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальные разработки привезли во Владивосток российские эпидемиологи

Российские эпидемиологи на ВЭФ поделились беспрецедентными успехами, сообщает ИА «Deita. ru».

Специалисты Роспотребнадзора впервые приняли участие в работе Восточного Экономического форума, о чем заявил гость эфира радио Медиаметрикс. Владивосток, заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.

«Наше ведомство впервые приняло участие в подобного рода мероприятиях. Мы тщательно подготовились и представили разнообразную повестку. Поскольку мы активно занимаемся защитой населения Российской Федерации от инфекционных болезней было выбрано несколько тематик», — рассказал Герман Шипулин.

В первую очередь — это старт вакцинации против гриппа. Поскольку начало осени традиционно связано с сезонным ростом заболевания, российские эпидемиологи еще раз обратили внимание на то, что грипп по-прежнему остается опасным инфекционным заболеванием с огромным охватом населения, влияющее в том числе и на экономику в стране.

«В рамках Форума нами была организована тематическая площадка со специальной комнатой для вакцинации. Нам удалось провакцинировать более сотни человек, среди них очень известные люди, несколько министров», — рассказал Шипулин.

Специалисты Роспотребнадзора еще раз обратили внимание широкой общественности на необходимость вакцинации против гриппа.

Кроме этого российские эпидимиологи рассказали об опыте борьбы с вирусом Эбола, охватившем в свое время Западную Африку. В 2016 году эпидемия унесла жизни порядка 11 тысяч человек. Всего же за время эпидемии вирусом Эбола заболело около 30 тысяч.

В самый разгар Эбола правительством России были выделены средства на организацию борьбы с эпидемией.

«Мы получили неоценимый опыт борьбы с таким заболеванием, поскольку в России за всю историю ничего подобного не было. Очень важно было научиться бороться с ней на чужой территории», говорит ученый.

«На самом деле с эпидемией очень легко бороться, зная причину инфицирования, — продолжает гость Медиаметрикс. Владивосток. — Некоторое время мы не понимали, что происходит. Почему в Африке вспыхнули волны заболеваний вирусом Эбола? Но в какой-то момент стало понятно, что это такое».

Оказалось, что одним из путей передачи является половой контакт.

«Эбола оказался вирусом, передающимся половым путем. Вирус сохраняется в семенной жидкости до года, даже у выздоровевших людей. Таким образом переносчиком его могли являться давно переболевшие данным вирусом».

Также на ВЭФ эпидемиологи представили промышленные достижения в диагностики заболеваний. НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора разработало передвижной комплекс, имеющий все необходимое для диагностики практически любых инфекционных заболеваний всеми доступными на сегодняшний день методами в стационарных условиях — молекулярная диагностика, вирусология, бактериология, исследование почвы воды животных и человека Подобные лаборатории были успешно опробованы в Африкие в разгар эпидемии Эбола. Сейчас на базе пяти ведущих научных учреждений они функционируют и обслуживают случаи массовых заболеваний людей в России.

«Нынешнее решение уникально, аналогов этому в мире нет. Был представлен макет такого передвижного комплекса, который вызвал колоссальный интерес у участников ВЭФ — и у представителей зарубежных стран и членов российского правительства» — говорит ведущий учёный в области эпидемиологии и молекулярной диагностики.

Кроме этого Герман Шипулин рассказал о готовящемся решении переоборудовать аналогичные комплексы на базе вертолетов, что в условиях большей протяженности страны и отдаленности ее районов друг от друга, более чем необходимо.

Одним из практических результатов присутствия эпидемиологов на ВЭФ стало подписание меморандума о сотрудничестве между Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора и ДВФУ.

«Был подписан договор о создании Центра биологической безопасности на Дальнем Востоке. Роспотребнадзор — это огромная система, включающая более 80 тысяч специалистов — вирусологов, эпидемиологов, бактериологов. Весь накопленный опыт будет реализован на базе этого Центра. За всю 95-летнюю историю борьбы и ликвидации инфекционных болезней, нашей страной накоплен колоссальный опыт», отметил ученый.

Будущий Центр будет выполнять ни только научно-исследовательскую деятельность, но и учебную, с подготовкой как российских специалистов, так и зарубежных.

Андрей Горюнов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На автобусной остановке жителя Хабаровского края ждали неприятности
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь