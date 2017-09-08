Уникальные разработки привезли во Владивосток российские эпидемиологи
Российские эпидемиологи на ВЭФ поделились беспрецедентными успехами, сообщает ИА «Deita. ru».
Российские эпидемиологи на ВЭФ поделились беспрецедентными успехами, сообщает ИА «Deita. ru».
Специалисты Роспотребнадзора впервые приняли участие в работе Восточного Экономического форума, о чем заявил гость эфира радио Медиаметрикс. Владивосток, заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.
«Наше ведомство впервые приняло участие в подобного рода мероприятиях. Мы тщательно подготовились и представили разнообразную повестку. Поскольку мы активно занимаемся защитой населения Российской Федерации от инфекционных болезней было выбрано несколько тематик», — рассказал Герман Шипулин.
В первую очередь — это старт вакцинации против гриппа. Поскольку начало осени традиционно связано с сезонным ростом заболевания, российские эпидемиологи еще раз обратили внимание на то, что грипп
«В рамках Форума нами была организована тематическая площадка со специальной комнатой для вакцинации. Нам удалось провакцинировать более сотни человек, среди них очень известные люди, несколько министров», — рассказал Шипулин.
Специалисты Роспотребнадзора еще раз обратили внимание широкой общественности на необходимость вакцинации против гриппа.
Кроме этого российские эпидимиологи рассказали об опыте борьбы с вирусом Эбола, охватившем в свое время Западную Африку. В 2016 году эпидемия унесла жизни порядка 11 тысяч человек. Всего же за время эпидемии вирусом Эбола заболело около 30 тысяч.
В самый разгар Эбола правительством России были выделены средства на организацию борьбы с эпидемией.
«Мы получили неоценимый опыт борьбы с таким заболеванием, поскольку в России за всю историю ничего подобного не было. Очень важно было научиться бороться с ней на чужой территории», говорит ученый.
«На самом деле с эпидемией очень легко бороться, зная причину инфицирования, — продолжает гость Медиаметрикс. Владивосток. — Некоторое время мы не понимали, что происходит. Почему в Африке вспыхнули волны заболеваний вирусом Эбола? Но в
Оказалось, что одним из путей передачи является половой контакт.
«Эбола оказался вирусом, передающимся половым путем. Вирус сохраняется в семенной жидкости до года, даже у выздоровевших людей. Таким образом переносчиком его могли являться давно переболевшие данным вирусом».
Также на ВЭФ эпидемиологи представили промышленные достижения в диагностики заболеваний. НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора разработало передвижной комплекс, имеющий все необходимое для диагностики практически любых инфекционных заболеваний всеми доступными на сегодняшний день методами в стационарных условиях — молекулярная диагностика, вирусология, бактериология, исследование почвы воды животных и человека Подобные лаборатории были успешно опробованы в Африкие в разгар эпидемии Эбола. Сейчас на базе пяти ведущих научных учреждений они функционируют и обслуживают случаи массовых заболеваний людей в России.
«Нынешнее решение уникально, аналогов этому в мире нет. Был представлен макет такого передвижного комплекса, который вызвал колоссальный интерес у участников ВЭФ — и у представителей зарубежных стран и членов российского правительства» — говорит ведущий учёный в области эпидемиологии и молекулярной диагностики.
Кроме этого Герман Шипулин рассказал о готовящемся решении переоборудовать аналогичные комплексы на базе вертолетов, что в условиях большей протяженности страны и отдаленности ее районов друг от друга, более чем необходимо.
Одним из практических результатов присутствия эпидемиологов на ВЭФ стало подписание меморандума о сотрудничестве между Центральным
«Был подписан договор о создании Центра биологической безопасности на Дальнем Востоке. Роспотребнадзор — это огромная система, включающая более 80 тысяч специалистов — вирусологов, эпидемиологов, бактериологов. Весь накопленный опыт будет реализован на базе этого Центра. За всю 95-летнюю историю борьбы и ликвидации инфекционных болезней, нашей страной накоплен колоссальный опыт», отметил ученый.
Будущий Центр будет выполнять ни только
Андрей Горюнов.