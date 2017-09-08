Более 6 тысяч человек пробегут «Кросс Нации» в Иркутской области 16 сентября
Победители соревнований получат медали и грамоты Минспорта РФ.
Победители соревнований получат медали и грамоты Минспорта РФ.
Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2017» пройдет в Иркутской области 16 сентября. Ожидается, что участие в нем примут более 6 тысяч человек. Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России. Специально для болельщиков и зрителей предусмотрена
На «Кроссе Нации — 2017» предусмотрены следующие дистанции: 4, 6, 8, 12 км, забег для детей на 1 тысячу метров и
«Кросс Нации» — это традиционный спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к «Кроссу Нации» и выйти на старт. Уже предварительные заявки поступили от Нижнеудинска, Саянска, Зимы, Слюдянки. Очень масштабно «Кросс Нации» проходит в поселке Усть-Ордынский, — сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.
В соревнованиях могут принять участие все желающие. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 13 по 15 сентября включительно с 08.00 до 17.00 по адресу: Иркутск, улица Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Телефон для справок: (3952) 33−64−79. 16 сентября зарегистрироваться можно на месте старта с 09.30 до 12.30 у памятника Александру III. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.