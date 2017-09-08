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10:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 6 тысяч человек пробегут «Кросс Нации» в Иркутской области 16 сентября

Победители соревнований получат медали и грамоты Минспорта РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2017» пройдет в Иркутской области 16 сентября. Ожидается, что участие в нем примут более 6 тысяч человек. Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России. Специально для болельщиков и зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа и конкурсы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

На «Кроссе Нации — 2017» предусмотрены следующие дистанции: 4, 6, 8, 12 км, забег для детей на 1 тысячу метров и VIP-забег. В Иркутске старт массового забега на 4 км состоится в 13.00 от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина — улица Чкалова — улица 5-ая Армии — улица Карла Маркса — бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III). Старт детского забега начнется в 13.30, и пройдет он по аллеям набережной реки Ангара.

«Кросс Нации» — это традиционный спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к «Кроссу Нации» и выйти на старт. Уже предварительные заявки поступили от Нижнеудинска, Саянска, Зимы, Слюдянки. Очень масштабно «Кросс Нации» проходит в поселке Усть-Ордынский, — сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 13 по 15 сентября включительно с 08.00 до 17.00 по адресу: Иркутск, улица Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Телефон для справок: (3952) 33−64−79. 16 сентября зарегистрироваться можно на месте старта с 09.30 до 12.30 у памятника Александру III. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.

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