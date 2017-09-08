25 автомобилей скорой помощи и 70 школьных автобусов получит Волгоградская область

Новые автобусы для школьников будут разной вместимости. Так, 4 из них будут рассчитаны на 10−12 человек, еще столько же на 13−20 человек, 59 автобусов будут вмещать 22−24 человека и еще 3 — вместимостью более 30 человек.

Стоит напомнить, что в 2016 году в Волгоградскую область было передано 85 школьных автобусов согласно федеральным программам.

Поступали в минувшем году в область и кареты скорой помощи. Тогда их поставили в регион в количестве 53 новых машин.

С весны минувшего года Волгоград и Волжский обслуживают 95 новых скорых благодаря государственно-частному партнерству.