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10:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

25 автомобилей скорой помощи и 70 школьных автобусов получит Волгоградская область

25 автомобилей скорой медицинской класса «В» и 70 новых школьных автобусов вскоре получит Волгоградская область, согласно постановлению председателя правительства Дмитрия Медведева, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Новые автобусы для школьников будут разной вместимости. Так, 4 из них будут рассчитаны на 10−12 человек, еще столько же на 13−20 человек, 59 автобусов будут вмещать 22−24 человека и еще 3 — вместимостью более 30 человек.

Стоит напомнить, что в 2016 году в Волгоградскую область было передано 85 школьных автобусов согласно федеральным программам.

Поступали в минувшем году в область и кареты скорой помощи. Тогда их поставили в регион в количестве 53 новых машин.

С весны минувшего года Волгоград и Волжский обслуживают 95 новых скорых благодаря государственно-частному партнерству.

В минувшем году по 4 новые скорые получили Михайловский и Камышинский районы, 3 Фроловский район, 2 Калачевский район, также новые автомобили поступили в Городищенскую, Киквидзенскую, Серафимовичскую, Ольховскую, Светлоярскую, Среднеахтубинскую, Новоаннинскую, Котовскую, Новониколаевскую, Нехаевскую, Ленинскую, Иловлинскую, Палласовскую и Урюпинскую центральные райбольницы.

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