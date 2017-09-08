Водные туристические маршруты организуют в Нижнем Новгороде к Чемпионату мира по футболу
В Нижнем Новгороде разрабатывают для гостей водные туристические маршруты. Они появятся так же и в других городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.
В Нижнем Новгороде разрабатывают для гостей водные туристические маршруты. Они появятся так же и в других городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.
По словам замглавы Ростуризма Алексея Конюшкова, в настоящее время прорабатывается возможность перевозки болельщиков по городу водным транспортом. Об этом сообщает «Интерфакс». Конюшков подчеркнул, что оргкомитет чемпионата намерен в ближайшее время собрать представителей