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10:22 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Водные туристические маршруты организуют в Нижнем Новгороде к Чемпионату мира по футболу

В Нижнем Новгороде разрабатывают для гостей водные туристические маршруты. Они появятся так же и в других городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.

Источник: РИА "Новости"

По словам замглавы Ростуризма Алексея Конюшкова, в настоящее время прорабатывается возможность перевозки болельщиков по городу водным транспортом. Об этом сообщает «Интерфакс». Конюшков подчеркнул, что оргкомитет чемпионата намерен в ближайшее время собрать представителей городов-участников ЧМ-2018, которые выступят с презентацией маршрутов для болельщиков.

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