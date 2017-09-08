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10:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жилой дом «Культура» в Хабаровске стал победителем премии WOW Awards

Здание, спроектированное по «зеленому» стандарту, объединяет творческих и неординарных горожан.

Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.

Строящийся в Хабаровске жилой дом «Культура», известный на весь регион своей «зеленой» концепцией, накануне, 8 сентября, привлек внимание профессионалов рынка недвижимости со всей страны. Документальный имиджевый ролик «Счастье», рассказывающий о будущих жильцах дома, победил в специальной номинации «Лучший региональный проект» на премии WOW Awards.

Номинанты федеральной премии WOW Awards — это лучшие рекламные проекты девелоперских и риэлторских компаний, самый эффектный креатив отрасли недвижимости. Ролик «Счастье» стал единственным видеофильмом-номинантом, который организаторы решили показать полностью — настолько цельным и захватывающим внимание он был.

Материал для фильма снимали известные путешественники из Хабаровска — Дмитрий @oktagon и Ольга @my_musthave Куликовы, известные своим тревел-проектом #ДавайПутешествовать. Также они являются дольщиками дома «Культура».

«Материал для фильма в основном снимала моя жена Ольга, во время нашего кругосветного путешествия минувшей зимой. По приезду мы отдали видео на монтаж фильма нашим партнерам — компании «Сверхвидео». В результате появился вот такой ролик. Идея фильма в том, что путешествия — это не цель, а процесс, причем не только познания мира, но и самого себя. Безусловно, это очень увлекательно, но, где бы вы не находились, всегда охота вернуться домой. И для нас это дом в Хабаровске, дом «Культура», — рассказал Дмитрий Куликов.

Победу в престижной премии WOW Awards прокомментировал и управляющий партнер компании-застройщика «Культуры» Денис Грось. По его словам, в будущем «зеленом» доме будут жить много неординарных людей. И каждый из них стал ярким персонажем ролика «Счастье».

«Насколько знаю, на премию по разным номинациям было подано более трехсот проектов со всей России, мы решили поучаствовать тоже. Две наши заявки на номинации “Имиджевый ролик” и “Брендинг объекта” прошли в полуфинал конкурса. В итоге ролик “Счастье” получил специальную номинацию “Лучший региональный проект”. Вообще у нас целая серия подобных фильмов, рассказывающих о будущих жителях дома “Культура” — воздухоплавателе, спасателе, яхтсмене, скоро будут истории о рестораторе и фермере. Как-то нам предлагали снимать федеральных телезвезд в нашей рекламе, но мы отказались. Мы прежде всего строим дом-сообщество друзей и ярких личностей нашего родного города. Поэтому принципиально сразу решили, что героями нашей рекламы будут именно они. Причем, оказалось, что неординарных хабаровчан, желающих жить в доме “Культура”, очень много, и у нас не возникло дефицита персонажей для фильмов», — поделился Денис Грось.

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