Жилой дом «Культура» в Хабаровске стал победителем премии WOW Awards

Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.

Строящийся в Хабаровске жилой дом «Культура», известный на весь регион своей «зеленой» концепцией, накануне, 8 сентября, привлек внимание профессионалов рынка недвижимости со всей страны. Документальный имиджевый ролик «Счастье», рассказывающий о будущих жильцах дома, победил в специальной номинации «Лучший региональный проект» на премии WOW Awards.

Номинанты федеральной премии WOW Awards — это лучшие рекламные проекты девелоперских и риэлторских компаний, самый эффектный креатив отрасли недвижимости. Ролик «Счастье» стал единственным видеофильмом-номинантом, который организаторы решили показать полностью — настолько цельным и захватывающим внимание он был.

Материал для фильма снимали известные путешественники из Хабаровска — Дмитрий @oktagon и Ольга @my_musthave Куликовы, известные своим тревел-проектом #ДавайПутешествовать. Также они являются дольщиками дома «Культура».

«Материал для фильма в основном снимала моя жена Ольга, во время нашего кругосветного путешествия минувшей зимой. По приезду мы отдали видео на монтаж фильма нашим партнерам — компании «Сверхвидео». В результате появился вот такой ролик. Идея фильма в том, что путешествия — это не цель, а процесс, причем не только познания мира, но и самого себя. Безусловно, это очень увлекательно, но, где бы вы не находились, всегда охота вернуться домой. И для нас это дом в Хабаровске, дом «Культура», — рассказал Дмитрий Куликов.

Победу в престижной премии WOW Awards прокомментировал и управляющий партнер компании-застройщика «Культуры» Денис Грось. По его словам, в будущем «зеленом» доме будут жить много неординарных людей. И каждый из них стал ярким персонажем ролика «Счастье».