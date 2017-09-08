Жилой дом «Культура» в Хабаровске стал победителем премии WOW Awards
Здание, спроектированное по «зеленому» стандарту, объединяет творческих и неординарных горожан.
Здание, спроектированное по «зеленому» стандарту, объединяет творческих и неординарных горожан.
Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.
Строящийся в Хабаровске жилой дом «Культура», известный на весь регион своей «зеленой» концепцией, накануне, 8 сентября, привлек внимание профессионалов рынка недвижимости со всей страны. Документальный имиджевый ролик «Счастье», рассказывающий о будущих жильцах дома, победил в специальной номинации «Лучший региональный проект» на премии WOW Awards.
Номинанты федеральной премии WOW Awards — это лучшие рекламные проекты девелоперских и риэлторских компаний, самый эффектный креатив отрасли недвижимости. Ролик «Счастье» стал единственным
Материал для фильма снимали известные путешественники из Хабаровска — Дмитрий @oktagon и Ольга @my_musthave Куликовы, известные своим
«Материал для фильма в основном снимала моя жена Ольга, во время нашего кругосветного путешествия минувшей зимой. По приезду мы отдали видео на монтаж фильма нашим партнерам — компании «Сверхвидео». В результате появился вот такой ролик. Идея фильма в том, что путешествия — это не цель, а процесс, причем не только познания мира, но и самого себя. Безусловно, это очень увлекательно, но, где бы вы не находились, всегда охота вернуться домой. И для нас это дом в Хабаровске, дом «Культура», — рассказал Дмитрий Куликов.
Победу в престижной премии WOW Awards прокомментировал и управляющий партнер
«Насколько знаю, на премию по разным номинациям было подано более трехсот проектов со всей России, мы решили поучаствовать тоже. Две наши заявки на номинации “Имиджевый ролик” и “Брендинг объекта” прошли в полуфинал конкурса. В итоге ролик “Счастье” получил специальную номинацию “Лучший региональный проект”. Вообще у нас целая серия подобных фильмов, рассказывающих о будущих жителях дома “Культура” — воздухоплавателе, спасателе, яхтсмене, скоро будут истории о рестораторе и фермере.