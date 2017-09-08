В иркутской зоогалерее раненого ястреба назвали Вестиком
Дети в Хомутово гоняли этого совенка по улице и долго не могли понять, что это за птица. Взрослые привезли его в Иркутск. Координатор зоогалереи Людмила Ивушкина выкормила. И назвала Буддой.
Дети в Хомутово гоняли этого совенка по улице и долго не могли понять, что это за птица. Взрослые привезли его в Иркутск. Координатор зоогалереи Людмила Ивушкина выкормила. И назвала Буддой.
— Птицы идут массово, у них в голове одни гормоны, надо
За весь прошлый год иркутяне принесли в зоогалерею 400 птиц и животных. В этом их уже больше пятисот. В лесу мало корма, и животные тянутся в опасный город. Раненых зверей вылечивают, откармливают, а потом выпускают в дикую природу.
— Мы сегодня с детьми впервые приехали в зоопарк. Нам понравилось, вольеры чистые. Животные все ухоженные. Нам рассказали про птиц, которых подбирают жители Иркутска. Неравнодушные — приносят в зоопарк, — говорит жительница Иркутска Гульнара Подзорова.
На этой неделе в зоопарк с различными травмами доставили шесть ястребов. Летят в Иркутск и соколы, и коршуны, и беркуты. Осоеды в природе любят пчел и ос, а в неволе неожиданно полюбили бананы. А вот эта птица
Этот ястреб — малый перепелятник. Два дня назад его доставили с перебитым крылом. Это редкая птица. За 20 лет такую птицу сюда доставляли всего два раза. Орнитологи в честь юбилея нашей программы решили назвать ее Вестик. Посмотрите, какой красавец. Зоркий глаз.
Пока Вестика решили оставить в зоопарке. Он уже отличается от других ястребов железной выдержкой и громким голосом.