В иркутской зоогалерее раненого ястреба назвали Вестиком

Источник: Вести Иркутск

— Птицы идут массово, у них в голове одни гормоны, надо куда-то лететь. У них миграционная активность, и они бьются довольно часто. Крупные хищники попадают под машины, такие, в основном, бьются окна в домов. То есть, они не знают, что такое стекло, охотятся. В этом году пролет прошел нестандартно, обычно они идут не через город, — говорит координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

За весь прошлый год иркутяне принесли в зоогалерею 400 птиц и животных. В этом их уже больше пятисот. В лесу мало корма, и животные тянутся в опасный город. Раненых зверей вылечивают, откармливают, а потом выпускают в дикую природу.

— Мы сегодня с детьми впервые приехали в зоопарк. Нам понравилось, вольеры чистые. Животные все ухоженные. Нам рассказали про птиц, которых подбирают жители Иркутска. Неравнодушные — приносят в зоопарк, — говорит жительница Иркутска Гульнара Подзорова.

На этой неделе в зоопарк с различными травмами доставили шесть ястребов. Летят в Иркутск и соколы, и коршуны, и беркуты. Осоеды в природе любят пчел и ос, а в неволе неожиданно полюбили бананы. А вот эта птица по-настоящему уникальна.

Этот ястреб — малый перепелятник. Два дня назад его доставили с перебитым крылом. Это редкая птица. За 20 лет такую птицу сюда доставляли всего два раза. Орнитологи в честь юбилея нашей программы решили назвать ее Вестик. Посмотрите, какой красавец. Зоркий глаз.