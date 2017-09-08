В Хабаровском крае экипажи ВВО вновь исполнят «Танковый вальс»
Впечатляющий танец покажут на дне открытых дверей в учебном центре.
Впечатляющий танец покажут на дне открытых дверей в учебном центре.
В Хабаровском крае в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа пройдёт день открытых дверей. Гости смогут посмотреть на новую технику и оценить её мощь. «Гвоздём» программы станет «Танковый вальс», который исполнят военные экипажи.
Праздник будет приурочен ко Дню танкиста. На нём состоится динамический показ работы группы антитеррора, которая выполнит задачи по деблокированию захваченного условными террористами танка. Военные также исполнят с помощью техники настоящий танец. «Танковый вальс» продемонстрируют на Т-72Б.
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День открытых дверей пройдёт 9 сентября на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск. Он находится в районе 49-го километра трассы Хабаровск —