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10:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сильные дожди и грозы придут в Иркутскую область

Сильные дожди и грозы пройдут в 9—11 сентября 2017 года в Иркутской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Иркутскгидромет, 9 сентября в регионе ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северо-восточных, днем в западных и северо-западных районах местами небольшие и умеренные осадки, в южных районах и горах Восточного Саяна в течение суток местами сильные дожди, по области ночью, днем в северо-восточных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, ночью в центральных, южных, верхнеленских районах 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с. Температура ночью +3,+8, в западных районах при прояснении 0,-2, заморозки, днём +8,+13, местами до +4, в северо-восточных районах до +17.

В Иркутске в этот день будет облачно, дождь, ветер северо-западный ночью 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с, днем 5−10 м /с, порывы 11−16 м/с, температура ночью +5,+7, днём +9,+11.

В воскресенье, 10 сентября, переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный с переходом в западных и южных районах на восточный, юго-восточный 6−11 м/с, температура ночью 0,+5, в пониженных формах рельефа 0,-5, заморозки, днём +10,+15, местами +5,+10.

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