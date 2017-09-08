Сильные дожди и грозы придут в Иркутскую область

Как сообщает Иркутскгидромет, 9 сентября в регионе ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северо-восточных, днем в западных и северо-западных районах местами небольшие и умеренные осадки, в южных районах и горах Восточного Саяна в течение суток местами сильные дожди, по области ночью, днем в северо-восточных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, ночью в центральных, южных, верхнеленских районах 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с. Температура ночью +3,+8, в западных районах при прояснении 0,-2, заморозки, днём +8,+13, местами до +4, в северо-восточных районах до +17.