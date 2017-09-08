Тяжелобольной челябинец 9 лет считается умершим

Прокуратура Курчатовского района Челябинска встала на защиту интересов инвалида, признанного умершим в 2008 году, — мужчина все это время проходит лечение в одной из столичных больниц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации областного надзорного ведомства, с декабря 2006 года мужчина, страдающий тяжелым недугом, находится в Центре социальной адаптации при психоневрологическом интернате № 5 Москвы. Документов, удостоверяющих личность, у него нет.

«У него поражена центральная нервная система, нарушена психоэмоциональная сфера. По состоянию здоровья он является инвалидом и не может представить достоверные сведения о себе. Его личность была установлена по автоматизированным дактилоскопическим информационным системам МВД», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Тем не менее, по решению Металлургического райсуда в 2008 году мужчина 1962 года рождения был объявлен умершим, специализированный отдел ЗАГС Челябинска сделал запись акта о его смерти, после чего его сняли с регистрационного учета в квартире, где он проживал ранее.