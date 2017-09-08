Тяжелобольной челябинец 9 лет считается умершим
Его личность была установлена по линии МВД, тем не менее, суд признал факт смерти инвалида.
Его личность была установлена по линии МВД, тем не менее, суд признал факт смерти инвалида.
Прокуратура Курчатовского района Челябинска встала на защиту интересов инвалида, признанного умершим в 2008 году, — мужчина все это время проходит лечение в одной из столичных больниц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации областного надзорного ведомства, с декабря 2006 года мужчина, страдающий тяжелым недугом, находится в Центре социальной адаптации при психоневрологическом интернате № 5 Москвы. Документов, удостоверяющих личность, у него нет.
«У него поражена центральная нервная система, нарушена психоэмоциональная сфера. По состоянию здоровья он является инвалидом и не может представить достоверные сведения о себе. Его личность была установлена по автоматизированным дактилоскопическим информационным системам МВД», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.
Тем не менее, по решению Металлургического райсуда в 2008 году мужчина 1962 года рождения был объявлен умершим, специализированный отдел ЗАГС Челябинска сделал запись акта о его смерти, после чего его сняли с регистрационного учета в квартире, где он проживал ранее.
В интересах инвалида прокурор обратился в тот же суд Челябинска с требованием отменить решение об объявлении гражданина умершим. Рассмотрение заявления поставлено на контроль.