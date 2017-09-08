21 машину «скорой помощи» получит Ростовская область
На обновление автопарка медучреждений 75 субъектов РФ направят 3 млрд рублей.
На обновление автопарка медучреждений 75 субъектов РФ направят 3 млрд рублей.
21 автомобиль скорой медицинской помощи получит Ростовская область.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, в Ростовскую область поставят 14 заднеприводных и семь полноприводных машин «скорой помощи».
Регион получит 18 «ГАЗелей», а также три машины производства Ульяновского автозавода.
Помимо Ростовской области, автопарк «скорой помощи» пополнят еще 74 субъекта РФ. На эти цели минпромторгу РФ направлен 3 млрд рублей.
Деньги пойдут на приобретение 1150 машин.