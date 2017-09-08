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10:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

21 машину «скорой помощи» получит Ростовская область

На обновление автопарка медучреждений 75 субъектов РФ направят 3 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

21 автомобиль скорой медицинской помощи получит Ростовская область.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, в Ростовскую область поставят 14 заднеприводных и семь полноприводных машин «скорой помощи».

Регион получит 18 «ГАЗелей», а также три машины производства Ульяновского автозавода.

Помимо Ростовской области, автопарк «скорой помощи» пополнят еще 74 субъекта РФ. На эти цели минпромторгу РФ направлен 3 млрд рублей.

Деньги пойдут на приобретение 1150 машин.

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