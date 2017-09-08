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10:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Почти на месяц в Казани закрыта ул. Ф. Карима

Движение ограничено около дома № 66 по ул. Г. Тукая.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 8 сентября). С 8 сентября в Казани закроется ул. Ф. Карима. Движение будет ограничено около дома № 66 по ул. Г. Тукая до 6 октября.

Закрытие связано с работами по прокладке кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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