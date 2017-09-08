Еще 7 машин Тохтара Тулешова выставят на торги
Еще семь машин Тохтара Тулешова выставят на электронные торги на сайте gosreestr.kz, передает Tengrinews.kz.
Еще семь машин Тохтара Тулешова выставят на электронные торги на сайте gosreestr.kz, передает Tengrinews.kz.
Руководитель отдела Департамента госимущества и приватизации ЮКО Галым Касымбеков сообщил, что на торгах будут реализованы еще семь автомобилей, конфискованных по решению суда у бизнесмена Тохтара Тулешова. Это две Toyota Camry, четыре внедорожника Chevrolet Suburban и
5 сентября на электронных торгах были проданы три автомобиля осужденного Тохтара Тулешова. Bentley продан за 7 034 326,57 тенге, Mitsubishi GT продан за 1 083 000 тенге, внедорожник GMC был продан за 3 907 956 тенге.
Напомним, в ноябре 2016 года Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.
Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.