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10:13 (мск), источник: Tengrinews

Еще 7 машин Тохтара Тулешова выставят на торги

Еще семь машин Тохтара Тулешова выставят на электронные торги на сайте gosreestr.kz, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Руководитель отдела Департамента госимущества и приватизации ЮКО Галым Касымбеков сообщил, что на торгах будут реализованы еще семь автомобилей, конфискованных по решению суда у бизнесмена Тохтара Тулешова. Это две Toyota Camry, четыре внедорожника Chevrolet Suburban и Rolls-Royce 2005 года выпуска. Последний автомобиль уже выставлялся на торги по стартовой цене в 40 150 000 тенге.

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5 сентября на электронных торгах были проданы три автомобиля осужденного Тохтара Тулешова. Bentley продан за 7 034 326,57 тенге, Mitsubishi GT продан за 1 083 000 тенге, внедорожник GMC был продан за 3 907 956 тенге.

Напомним, в ноябре 2016 года Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.

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