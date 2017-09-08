Москве пообещали самое жаркое бабье лето за 108 лет
Синоптики ожидают вторжение субтропического тепла и жару до 28 градусов.
Синоптики ожидают вторжение субтропического тепла и жару до 28 градусов.
Синоптики прогнозируют аномально жаркое бабье лето в Москве, которое может побить 108-летний рекорд. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
На следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла. 13 сентября, возможно, будет повтор рекорда далекого 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4.
Стремительное потепление начнется уже в конце текущей недели. Вероятность осадков сократится до минимума, в субботу столбики термометров покажут плюс 20, в воскресенье — от 19 до 24 градусов. В середине недели можно надеяться на повышение температуры до 28 градусов.