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10:36 (мск), источник: Мослента

Москве пообещали самое жаркое бабье лето за 108 лет

Синоптики ожидают вторжение субтропического тепла и жару до 28 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

Синоптики прогнозируют аномально жаркое бабье лето в Москве, которое может побить 108-летний рекорд. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

На следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла. 13 сентября, возможно, будет повтор рекорда далекого 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4.
«Фобос»

Стремительное потепление начнется уже в конце текущей недели. Вероятность осадков сократится до минимума, в субботу столбики термометров покажут плюс 20, в воскресенье — от 19 до 24 градусов. В середине недели можно надеяться на повышение температуры до 28 градусов.

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