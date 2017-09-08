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10:31 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе появится улица Расимы Каримовой — легенды башкирского телевидения и радио

Первый диктор республиканского телевидения проработала в Телецентре больше 30 лет, была одной из самых известных и узнаваемых личностей на региональном ТВ.

Источник: ГТРК Башкортостан

Голос Расимы Каримовой было невозможно спутать с другими, а встречи с ней у экранов ждали тысячи жителей республики.

Мэрия рассматривает варианты присвоения ее имени улицам в Кировском или Ленинском районах города.

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