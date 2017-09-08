В Уфе появится улица Расимы Каримовой — легенды башкирского телевидения и радио
Первый диктор республиканского телевидения проработала в Телецентре больше 30 лет, была одной из самых известных и узнаваемых личностей на региональном ТВ.
Первый диктор республиканского телевидения проработала в Телецентре больше 30 лет, была одной из самых известных и узнаваемых личностей на региональном ТВ.
Голос Расимы Каримовой было невозможно спутать с другими, а встречи с ней у экранов ждали тысячи жителей республики.
Мэрия рассматривает варианты присвоения ее имени улицам в Кировском или Ленинском районах города.