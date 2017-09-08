В кантемировском селе Талы общественники отремонтируют аварийный мост

Источник: РИА "Воронеж"

Активисты ТОС «Родничок» села Талы Кантемировского района начали ремонтировать аварийный мост. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Таловского поселения Валерий Петренко в четверг, 7 сентября.

Сельчане забетонировали стойки моста, уложили доски и покрасили их.

— Мост связывает две части села — улицу Чкалова и центр, где расположены больница, школа, аптека, администрация, почта, клуб, магазины и другие учреждения. Каждый день около 200 человек ходили по аварийному мосту. Ежегодно его ремонтировали своими силами при поддержке фермеров. Но весной он снова разрушался. Эта была одна из самых злободневных проблем села, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Зоя Терентьева.

На ремонт моста жители собрали 30 тыс. рублей и получили грант в сумме 182 тыс. рублей. Работы планируют завершить весной 2018 года.