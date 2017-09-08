Школьники Екатеринбурга получили планшеты пятилетней «выдержки»

Двухэкранные электронные учебники, розданные школьникам в четырёх городах Свердловской области, на поверку оказались американскими планшетами «enTourage eDGe», презентация которых прошла ещё пять лет назад, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Именно эти гаджеты поступили в элитную гимназию № 5, школу № 66 и ряд других образовательных учреждений Екатеринбурга. О рабочих качествах «новых» планшетов учителя говорить затрудняются. Детям пока только анонсировали возможность на них учиться, а педагоги только-только прошли семинар по использованию электронных учебников. При этом учителя рассказывают, что планшеты можно использовать на уроке не более 15 минут (проходить тесты, смотреть видеоролики), во многих аспектах учебного процесса он бесполезен, поэтому роль педагога была и остаётся незыблемой. Кроме того, есть мнение, что многие уральские школьники сегодня настолько продвинуты и искушены в пользовании разного рода девайсов, что заниматься на планшете пятилетней давности им будет просто неинтересно.

Из открытых источников известно, что двухэкранный «enTourage eDGe» включает в себя цветной планшет на одном экране и электронную книгу на другом. С 2011 года этот девайс является интеллектуальной разработкой компании Pleiades Publishing, Ltd. По словам разработчиков, данное устройство является «первым в мире двухэкранным панельным устройством». В наличии 4 Гб памяти, три из которых могут быть использованы владельцем.