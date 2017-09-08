Школьники Екатеринбурга получили планшеты пятилетней «выдержки»
При этом стоимость «новых» гаджетов превышает 30 тысяч рублей.
При этом стоимость «новых» гаджетов превышает 30 тысяч рублей.
Двухэкранные электронные учебники, розданные школьникам в четырёх городах Свердловской области, на поверку оказались американскими планшетами «enTourage eDGe», презентация которых прошла ещё пять лет назад, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Именно эти гаджеты поступили в элитную гимназию № 5, школу № 66 и ряд других образовательных учреждений Екатеринбурга. О рабочих качествах «новых» планшетов учителя говорить затрудняются. Детям пока только анонсировали возможность на них учиться, а педагоги
Из открытых источников известно, что двухэкранный «enTourage eDGe» включает в себя цветной планшет на одном экране и электронную книгу на другом. С 2011 года этот девайс является интеллектуальной разработкой компании Pleiades Publishing, Ltd. По словам разработчиков, данное устройство является «первым в мире двухэкранным панельным устройством». В наличии 4 Гб памяти, три из которых могут быть использованы владельцем.
Напомним также, что организаторы эксперимента заявили, что данный проект станет самым масштабным среди программ по электронному образованию в России. Он охватит 350 классов и более 10 тысяч школьников, а также около 700 учителей. Всего планируется раздать 8 тысяч планшетов. При этом отмечалось, что один планшет стоит более 30 тысяч рублей.