Опасные игры: хабаровские живодерки стали жертвами онлайн-стрелялок

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 сентября, AmurMedia.

Хабаровские живодерки стали жертвами онлайн-игр, посвященных убийству животных. Об этом заявили в среду, 6 сентября, участники круглого стола «Правоприменительная практика по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными): правоохранительные органы и общественный контроль», состоявшегося в Общественной палате РФ, передает собственный корр. AmurMedia в Москве.

Руководитель фонда возрождения окружающей среды «Территория мир» Анастасия Кацубо рассказала, что Интернет буквально напичкан бесплатными онлайн-играми, где надо убивать животных.

— Это игры с названиями «Казнь хомячка» или «Убей питомца». Они провоцируют детей на жестокость в реальной жизни. Я поговорила с психологами и получила от них ответ: виртуальные убийства оказывают сильное воздействие на незрелую подростковую психику. Дети могут принять сюжет игр за руководство к действию и начать его воплощать в реальной жизни. Один пример такого поведения сегодня уже есть — это хабаровские живодерки. Известно, что до того, как убить щенков, они играли в такие игры, — отметила руководитель фонда.

Она заявила, что зоозащитники направили обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой запретить «онлайн-игры с элементами живодерства».

По каждой подобной онлайн-игре должно быть решение суда, подчеркнул первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов. После этого серверы с играми могут быть заблокированы.

— Не надо забывать, что такие игры приносят прибыль, здесь есть сильная коммерческая составляющая. В Интернете появилась целая индустрия, эксплуатирующая тему жестокого обращения с животными, и с ней, конечно, надо бороться, — подчеркнул Артем Кирьянов.

— А то наиграются и головы начнут родителям отрезать, — прозвучала реплика из зала.

Адвокат Матвей Цзен выступил за ужесточение наказания по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

— В 2016 году по этой статье было привлечено всего 82 человека. Из них только один человек получил реальный срок и только один условный. Остальные отделались более легким наказанием. Другими словами, это неработающая статья. За жестокое обращение с животными как за самостоятельное преступление сегодня фактически ничего не грозит, — отметил адвокат. — За все время приговоров, где упоминается 245 статья, несколько тысяч. Большинство из них связаны с другими уголовными делами, а обвинения по 245 статье идет как дополнение. К примеру, человека обвиняют в краже и разбое, во время которых он убивает собаку, чтобы произвести впечатление на жертву.

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Адвокат привел пример, когда в Башкирии злоумышленник ворвался в чужой дом, убил двух овчарок и украл компьютер, переходник и другие вещи.

— Ему дали два года за хищение вещей, а за убийство собак — лишь обязательные работы. Даже если разобраться в случае с «хабаровскими живодерками», за что они получили реальные сроки? Гораздо больше они получили не за убийство щенков, а за оскорбление чувств верующих. Суды сегодня не осознают, что преступления против животных несут высокую общественную опасность, — сказал адвокат.

Матвей Цзен предложил назначать обвиняемым по 245 статье принудительную психэкспертизу. Кроме того, он заявил о необходимости начать признавать убийство животных отягчающим обстоятельством при других преступлениях.

В заключение заседания депутат Госдумы Олег Лебедев заявил, что готов подготовить и внести все прозвучавшие предложения в законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.