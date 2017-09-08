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12:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовскому общепиту помогут подготовиться к ЧМ-2018

Заведения получат рекомендации от департамента потребительского рынка.

Департамент потребительского рынка Ростовской области окажет поддержку заведениям общепита в регионе в рамках подготовки к ЧМ-2018. Планируется, что предпринимателям дадут рекомендации по вопросам соответствия нормам действующего законодательства, внедрения международных принципов ХАССП, оформления паспортов безопасности, языковой подготовке обслуживающего персонала и др.

«Свежий взгляд со стороны помогает заметить пробелы, которые, к сожалению, могут ускользать из виду самих рестораторов. Часть предприятий уже сейчас разработали новые меню с блюдами локальной кухни, в том числе и на английском языке. Локальная кухня сегодня в принципе стала трендом в нашей области и представляет интерес для многих предпринимателей», — рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Готовности объектов потребительской сферы к приему гостей и болельщиков Мундиаля будет оцениваться как низкая, средняя или высокая.

Напомним, в 2015 г. в регионе создали реестр перспективных объектов потребительской сферы, в который вошли предприятия общественного питания и торговли, расположенные на центральных улицах крупных городов и районов области, а также в туристических зонах, возле спортивных объектов и гостиниц. В списке сейчас находится 1585 наименований.

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