Ростовскому общепиту помогут подготовиться к ЧМ-2018
Заведения получат рекомендации от департамента потребительского рынка.
Заведения получат рекомендации от департамента потребительского рынка.
Департамент потребительского рынка Ростовской области окажет поддержку заведениям общепита в регионе в рамках подготовки к ЧМ-2018. Планируется, что предпринимателям дадут рекомендации по вопросам соответствия нормам действующего законодательства, внедрения международных принципов ХАССП, оформления паспортов безопасности, языковой подготовке обслуживающего персонала и др.
«Свежий взгляд со стороны помогает заметить пробелы, которые, к сожалению, могут ускользать из виду самих рестораторов. Часть предприятий уже сейчас разработали новые меню с блюдами локальной кухни, в том числе и на английском языке. Локальная кухня сегодня в принципе стала трендом в нашей области и представляет интерес для многих предпринимателей», — рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Готовности объектов потребительской сферы к приему гостей и болельщиков Мундиаля будет оцениваться как низкая, средняя или высокая.
Напомним, в 2015 г. в регионе создали реестр перспективных объектов потребительской сферы, в который вошли предприятия общественного питания и торговли, расположенные на центральных улицах крупных городов и районов области, а также в туристических зонах, возле спортивных объектов и гостиниц. В списке сейчас находится 1585 наименований.