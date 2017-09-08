Ростовскому общепиту помогут подготовиться к ЧМ-2018

Департамент потребительского рынка Ростовской области окажет поддержку заведениям общепита в регионе в рамках подготовки к ЧМ-2018. Планируется, что предпринимателям дадут рекомендации по вопросам соответствия нормам действующего законодательства, внедрения международных принципов ХАССП, оформления паспортов безопасности, языковой подготовке обслуживающего персонала и др.

«Свежий взгляд со стороны помогает заметить пробелы, которые, к сожалению, могут ускользать из виду самих рестораторов. Часть предприятий уже сейчас разработали новые меню с блюдами локальной кухни, в том числе и на английском языке. Локальная кухня сегодня в принципе стала трендом в нашей области и представляет интерес для многих предпринимателей», — рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Готовности объектов потребительской сферы к приему гостей и болельщиков Мундиаля будет оцениваться как низкая, средняя или высокая.