Ремонт улицы Максима Горького завершен на 80%

Источник: РИА "Новости"

По информации ООО «НПФ XXI век», работы на объекте выполнены на 80%. Ремонт планируется завершить до конца октября этого года.

Объект обновляется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, восстановление улицы общей протяженностью 2,5 км началось в марте этого года. Подрядчиком комплексного ремонта улицы Максима Горького выступает «НПФ XXI век». Стоимость ремонта составляет 157,5 млн рублей. На эти средства будет выполнен комплексный ремонт: будут обновлены проезжая часть, въезды во дворы и примыкания, приведены в порядок прилегающие к территории парковки и благоустроены газоны.

Заместитель главного инженера ООО «НПФ XXI век» Даниил Степанов сообщил, что завершены работы по укладке верхнего слоя покрытия и установка бортовых камней, а также ведется устройство въездов и газонов.

В процессе ремонта обязательно проводится контроль качества работ.

«Контроль осуществляется не только на покрытии проезжей части, но также на парковках, съездах и примыканиях. К примеру, на парковке около речного вокзала. Ее также приводят в порядок в рамках ремонта улицы Максима Горького, — рассказал главный специалист технического надзора МБУ “Дорожное хозяйство” Кирилл Рябов. — Здесь уложен нижний слой и теперь проводим его кернение».

Кирилл Рябов отметил, что если пробы будут в порядке, то тогда подрядчик приступит к укладке верхнего слоя. А если керны не пройдут, то подрядчик будет все переделывать и тогда работу по кернению сделают повторно.

Лабораторные исследования проводятся в течение 3−4 дней. На ул. Максима Горького отобрано уже 35 проб по верхнему слою покрытия и порядка 40 — по нижнему.

«В настоящее время показатели проб в норме и нареканий нет», — подчеркнул главный специалист технадзора.

За качеством работ следят и общественники.

«Улица Максима Горького является той улицей, которая включена в туристический маршрут к чемпионату мира по футболу. И поэтому жители Самарского района тщательно следят за ремонтом дорог. Уже проведено четыре рейда, в частности, по ул. М. Горького, — сообщила управляющая 3-им микрорайоном “Преображенский” Татьяна Маршинская. — По этой улице были замечания. Мы с куратором и подрядчиком вышли на место и в течение одного дня все замечания устранили».