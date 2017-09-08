Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Кудрин раскритиковал государственное управление в России
Названы 3 страны с самым быстро дорожающим жильем
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:39 (мск), источник: Volga News

Ремонт улицы Максима Горького завершен на 80%

В четверг, 7 сентября, на ул. Максима Горького представители общественного совета микрорайона и МБУ Самары «Дорожное хозяйство» посмотрели ход ремонта улицы на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновская.

Источник: РИА "Новости"

По информации ООО «НПФ XXI век», работы на объекте выполнены на 80%. Ремонт планируется завершить до конца октября этого года.

Объект обновляется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, восстановление улицы общей протяженностью 2,5 км началось в марте этого года. Подрядчиком комплексного ремонта улицы Максима Горького выступает «НПФ XXI век». Стоимость ремонта составляет 157,5 млн рублей. На эти средства будет выполнен комплексный ремонт: будут обновлены проезжая часть, въезды во дворы и примыкания, приведены в порядок прилегающие к территории парковки и благоустроены газоны.

Заместитель главного инженера ООО «НПФ XXI век» Даниил Степанов сообщил, что завершены работы по укладке верхнего слоя покрытия и установка бортовых камней, а также ведется устройство въездов и газонов.

В процессе ремонта обязательно проводится контроль качества работ.

«Контроль осуществляется не только на покрытии проезжей части, но также на парковках, съездах и примыканиях. К примеру, на парковке около речного вокзала. Ее также приводят в порядок в рамках ремонта улицы Максима Горького, — рассказал главный специалист технического надзора МБУ “Дорожное хозяйство” Кирилл Рябов. — Здесь уложен нижний слой и теперь проводим его кернение».

Кирилл Рябов отметил, что если пробы будут в порядке, то тогда подрядчик приступит к укладке верхнего слоя. А если керны не пройдут, то подрядчик будет все переделывать и тогда работу по кернению сделают повторно.

Лабораторные исследования проводятся в течение 3−4 дней. На ул. Максима Горького отобрано уже 35 проб по верхнему слою покрытия и порядка 40 — по нижнему.

«В настоящее время показатели проб в норме и нареканий нет», — подчеркнул главный специалист технадзора.

За качеством работ следят и общественники.

«Улица Максима Горького является той улицей, которая включена в туристический маршрут к чемпионату мира по футболу. И поэтому жители Самарского района тщательно следят за ремонтом дорог. Уже проведено четыре рейда, в частности, по ул. М. Горького, — сообщила управляющая 3-им микрорайоном “Преображенский” Татьяна Маршинская. — По этой улице были замечания. Мы с куратором и подрядчиком вышли на место и в течение одного дня все замечания устранили».

Председатель общественного совета № 1 «Старосамарский» Алсу Маняпова отметила, что с появлением общественных советов микрорайонов роль общественности в приемке дорожных работ повысилась и мнения жителей учитываются первостепенно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кольцо на Ракитовской развязке откроют 8 сентября
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
Почему сексуальное белье вышло из моды Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь