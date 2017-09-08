Большинство статей в мусорных журналах пишут ученые из богатых стран и институтов

По современным оценкам, сегодня существует около 8 000 «хищнических» журналов, которые публикуют более 400 000 исследований каждый год. Они привлекают авторов низкой или отсутствующей ценой публикации и быстрым сроком выхода, но не предоставляют качественных услуг по рецензированию.

В статье сотрудники Оттавского университета и Городской больницы Оттавы проанализировали 1 907 работ из 220 подозрительных биомедицинских журналов. Они были выбраны случайным образом из так называемого списка Билла — самого известного перечня недобросовестных журналов, который публиковал библиотекарь Джеффри Билл. Оказалось, что наибольшее количество статей опубликовано авторами из Индии (27%), США (15%), Нигерии (5%), Ирана (4%) и Японии (4%). Чаще всего источником финансирования таких журналов указывают национальные институты здоровья США — ведущее подразделение правительства США, ответственное за здравоохранение и медицину, — хотя в проанализированных статьях таковые редко упоминались.

«Наше исследование развенчивает точку зрения, что мусорные журналы являются проблемой исключительно бедных стран, — говорит ведущий автор Дэвид Мохер. — В таких изданиях публикуются ученые со всего света, в том числе работающие в престижных институтах с высокими доходами». Однако авторы отмечают, что сравнивать страны напрямую неправильно, так как в США выполняется гораздо больше работ, чем в других странах, и большинство из них опубликованы в качественных журналах.