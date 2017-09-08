Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
34-летняя Казанова восхитила Сеть выходом с женихом - СМИ
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Госдеп США дал ответ на идею ввода миротворцев в Донбасс – СМИ
«Как им выкручиваться, не знаю»: об иске РФ к США
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
13:44 (мск), источник: Индикатор

Большинство статей в мусорных журналах пишут ученые из богатых стран и институтов

Вопреки распространенному мнению, недобросовестные научные издания, которые часто называют «хищническими» журналами — это не локальная, а общемировая проблема. Ранее считалось, что в них в основном публикуются ученые из бедных стран, однако новое исследование показывает, что это не так. Об этом сообщается в заметке на сайте журнала Nature.

По современным оценкам, сегодня существует около 8 000 «хищнических» журналов, которые публикуют более 400 000 исследований каждый год. Они привлекают авторов низкой или отсутствующей ценой публикации и быстрым сроком выхода, но не предоставляют качественных услуг по рецензированию.

В статье сотрудники Оттавского университета и Городской больницы Оттавы проанализировали 1 907 работ из 220 подозрительных биомедицинских журналов. Они были выбраны случайным образом из так называемого списка Билла — самого известного перечня недобросовестных журналов, который публиковал библиотекарь Джеффри Билл. Оказалось, что наибольшее количество статей опубликовано авторами из Индии (27%), США (15%), Нигерии (5%), Ирана (4%) и Японии (4%). Чаще всего источником финансирования таких журналов указывают национальные институты здоровья США — ведущее подразделение правительства США, ответственное за здравоохранение и медицину, — хотя в проанализированных статьях таковые редко упоминались.

«Наше исследование развенчивает точку зрения, что мусорные журналы являются проблемой исключительно бедных стран, — говорит ведущий автор Дэвид Мохер. — В таких изданиях публикуются ученые со всего света, в том числе работающие в престижных институтах с высокими доходами». Однако авторы отмечают, что сравнивать страны напрямую неправильно, так как в США выполняется гораздо больше работ, чем в других странах, и большинство из них опубликованы в качественных журналах.

Авторы оценили журналы на основе общепринятых критериев публикации и обнаружили их существенное отличие в худшую сторону. «Например, отчеты о клинических исследованиях в мусорных журналах с намного меньшей вероятностью будут содержать информацию о соответствии принципам исследовательской этики, регистрации исследования и методики случайного разбиения на экспериментальные группы, — говорит Ларисса Шамсир. — Эти данные необходимы для оценки надежности работы другими учеными».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стартап из России поможет перевести экономику Сан-Марино на блокчейн
Создан сайт для обхода блокировки Sci-Hub в России
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь