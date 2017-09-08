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11:33 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральский сенатор Гехт проведет краеведческий диктант

Участников ждут 32 вопроса по истории, географии, биологии, этнографии и культуре Челябинска и области.

В субботу, 9 сентября, в Публичной библиотеке пройдет Первый региональный краеведческий диктант — вопросы будет читать член Совета Федерации Ирина Гехт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Участников ждут 32 вопроса по истории, географии, биологии, этнографии и культуре Челябинска и области», — сообщает пресс-служба библиотеки.

По итогам диктанта все получат свидетельства об участии, а победители будут награждены ценными подарками.

«Первый региональный краеведческий диктант — это не проверка знаний, а возможность узнать больше о нашем крае», — приводятся в пресс-релизе слова сенатора Ирины Гехт.

Стать участником регионального диктанта может любой южноуралец. Для этого необходимо до 9 сентября зарегистрироваться на портале TimePad.

Максимальное количество участников ограничено. С собой нужно иметь паспорт. Начало мероприятия запланировано на 13.00 9 сентября, пройдет оно в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 60).

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