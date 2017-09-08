В ноябрьские праздники из Ростова в Адлер и Кисловодск поедут дополнительные поезда
Билеты на них можно купить менее чем за 1 тыс руб.
Билеты на них можно купить менее чем за 1 тыс руб.
На ноябрьские праздники из
Отправление дополнительного поезда в Кисловодск назначено в 21:03, в конечный пункт назначения он доберется в 7:30. По данным «Ростов-Транспорт», стоимость билетов на него начинается от 947 руб, однако здесь наличие кондиционера и биотуалета перевозчик не гарантирует.
Обратные дополнительные поезда будут отправляться 6 ноября: из Адлера в 19:34, а из Кисловодска — 21:15. Они прибудут в