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12:19 (мск), источник: Деловое сообщество

В ноябрьские праздники из Ростова в Адлер и Кисловодск поедут дополнительные поезда

Билеты на них можно купить менее чем за 1 тыс руб.

На ноябрьские праздники из Ростова-на-Дону в Адлер и Кисловодск ОАО «Российские Железные Дороги» назначает дополнительные поезда. Поезд в Адлер будет отправляться из Ростова-на-Дону 3 ноября в 22:41, прибудет в Сочи в 9:14 на следующий день, а на конечную станцию — в 9:59. Как сообщает ресурс «Ростов-Транспорт», стоимость билетов будет начинаться от 854 руб. За эту стоимость пассажир сможет уехать в плацкартном вагоне с биотуалетом и кондиционером.

Отправление дополнительного поезда в Кисловодск назначено в 21:03, в конечный пункт назначения он доберется в 7:30. По данным «Ростов-Транспорт», стоимость билетов на него начинается от 947 руб, однако здесь наличие кондиционера и биотуалета перевозчик не гарантирует.

Обратные дополнительные поезда будут отправляться 6 ноября: из Адлера в 19:34, а из Кисловодска — 21:15. Они прибудут в Ростов-на-Дону в 6:03 и в 6:23 соответственно.

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