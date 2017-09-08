В ноябрьские праздники из Ростова в Адлер и Кисловодск поедут дополнительные поезда

На ноябрьские праздники из Ростова-на-Дону в Адлер и Кисловодск ОАО «Российские Железные Дороги» назначает дополнительные поезда. Поезд в Адлер будет отправляться из Ростова-на-Дону 3 ноября в 22:41, прибудет в Сочи в 9:14 на следующий день, а на конечную станцию — в 9:59. Как сообщает ресурс «Ростов-Транспорт», стоимость билетов будет начинаться от 854 руб. За эту стоимость пассажир сможет уехать в плацкартном вагоне с биотуалетом и кондиционером.