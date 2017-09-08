Источник: Аргументы и факты

Во вторую смену учатся 17% школьников в Калининграде. Об этом, как передает РИА «Балтик Плюс», рассказала председатель комитета по образованию администрации Татьяна Петухова.

Ранее сообщалось, что минобрнауки подготовило программу содействия строительству новых мест в школах. Новая программа предусматривает, что к 2018 году все школы смогут отказаться от третьей смены, к 2021 году вся началка и выпускные классы перейдут исключительно на первую смену, а к 2025 году во всех школах страны исчезнет и вторая смена.

«В ближайшие 2 — 3 года перейти на обучение исключительно в первую смену невозможно. Строительство трех новых школ, первая из которых появится не ранее конца 2018 года, не решит проблемы: 2-я смена останется», — отметила Петухова.