Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Почему натуральное — не значит полезное
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Сийярто: Киев отнял права у венгров на обучение на родном языке
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:15 (мск), источник: АиФ Калининград

Во вторую смену учатся 17% школьников в Калининграде

1 сентября на школьные линейки 52 школ, лицеев и гимназий вышли более 53 тысяч учащихся.

Источник: Аргументы и факты

Во вторую смену учатся 17% школьников в Калининграде. Об этом, как передает РИА «Балтик Плюс», рассказала председатель комитета по образованию администрации Татьяна Петухова.

Ранее сообщалось, что минобрнауки подготовило программу содействия строительству новых мест в школах. Новая программа предусматривает, что к 2018 году все школы смогут отказаться от третьей смены, к 2021 году вся началка и выпускные классы перейдут исключительно на первую смену, а к 2025 году во всех школах страны исчезнет и вторая смена.

«В ближайшие 2 — 3 года перейти на обучение исключительно в первую смену невозможно. Строительство трех новых школ, первая из которых появится не ранее конца 2018 года, не решит проблемы: 2-я смена останется», — отметила Петухова.

Напомним, ранее мэрия Калининграда назвала самые многочисленные по количеству учеников школы города. Больше всего школьников — в гимназии № 40 (2,6 тысячи учащихся), лицее № 49 (более двух тысяч учащихся). Еще в 27 школах общее количество обучающихся превышает тысячу человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Перестать думать о еде. Советы экспертов
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Почему сексуальное белье вышло из моды Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь