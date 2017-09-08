ВЦИОМ: россияне назвали Москву городом возможностей для получения образования и работы
Как показали результаты опроса, за последние четыре года каждый третий респондент побывал в столице.
Как показали результаты опроса, за последние четыре года каждый третий респондент побывал в столице.
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян считает, что в Москве больше возможностей для получения образования (56%) и поиска хорошей работы (52%), чем в других городах и регионах России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
«Москва считается городом возможностей, связанных с учебой (56% опрошенных согласны с тем, что в столице больше шансов получить хорошее образование, чем в других регионах страны), работой (52%) и материальным благополучием (50%), тогда как в остальных сферах преимущества мегаполиса далеко не очевидны», — говорится в сообщении.
Более трети (36%) опрошенных посчитали, что и за пределами столицы можно интересно и насыщенно проводить досуг. Почти половина (45%) уверена, что в других городах России столько же возможностей заняться бизнесом, как и в Москве. Россияне также не считают, что в Москве лучше условия для выражения своей политической позиции (67%), создания счастливой семьи (66%), воспитания детей (57%). Наименее привлекательной для россиян Москва кажется с точки зрения экологии (78%), а также решения проблем со здоровьем (52%).
Так, хотя бы раз в Москве побывало 76% опрошенных, а за последние четыре года — каждый третий респондент (31%).
«Москва усиливает в последние годы свое позиционирование в сравнении с другими регионами как образовательный центр, потенциальный работодатель, стартовая площадка для бизнеса. Не просто сохранение, а существенное увеличение темпов инфраструктурных изменений в ближайшие годы — это тот вызов, который в первую очередь придется учитывать московским властям при формировании стратегии развития территории», — комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен