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11:46 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: россияне назвали Москву городом возможностей для получения образования и работы

Как показали результаты опроса, за последние четыре года каждый третий респондент побывал в столице.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян считает, что в Москве больше возможностей для получения образования (56%) и поиска хорошей работы (52%), чем в других городах и регионах России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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«Москва считается городом возможностей, связанных с учебой (56% опрошенных согласны с тем, что в столице больше шансов получить хорошее образование, чем в других регионах страны), работой (52%) и материальным благополучием (50%), тогда как в остальных сферах преимущества мегаполиса далеко не очевидны», — говорится в сообщении.

Более трети (36%) опрошенных посчитали, что и за пределами столицы можно интересно и насыщенно проводить досуг. Почти половина (45%) уверена, что в других городах России столько же возможностей заняться бизнесом, как и в Москве. Россияне также не считают, что в Москве лучше условия для выражения своей политической позиции (67%), создания счастливой семьи (66%), воспитания детей (57%). Наименее привлекательной для россиян Москва кажется с точки зрения экологии (78%), а также решения проблем со здоровьем (52%).

Вместе с тем, столица остается точкой притяжения россиян.

Так, хотя бы раз в Москве побывало 76% опрошенных, а за последние четыре года — каждый третий респондент (31%).

Большинство ассоциаций, которые вызывает Москва у россиян, носят описательный характер: столица (31%), Красная площадь (13%), Кремль (12%). К основным преимуществам города респонденты отнесли красоту (12%), а к недостаткам — пробки (4%) и суету (4%).

«Москва усиливает в последние годы свое позиционирование в сравнении с другими регионами как образовательный центр, потенциальный работодатель, стартовая площадка для бизнеса. Не просто сохранение, а существенное увеличение темпов инфраструктурных изменений в ближайшие годы — это тот вызов, который в первую очередь придется учитывать московским властям при формировании стратегии развития территории», — комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3—5 сентября 2017 года. В опросе приняли участие респонденты старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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А я опять Ванька, вот!
А вот интересно, что она производит, Москва эта (кроме порченной бумаги) чтоб так жить красиво?
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